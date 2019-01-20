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Vitesleri karıştırınca otomobille markete girdi, eşi fenalık geçirdi

YAŞAM HABERLERİ  | 20.01.2019 17:46 | Son Güncelleme

KAHRAMANARAŞ'ta kullandığı otomobilin viteslerini karıştıran Sibel Kanat (50), geri manevra yapmak isterken öndeki markete girdi.

Vitesleri karıştırınca otomobille markete girdi, eşi fenalık geçirdi

Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ; (DHA)- KAHRAMANARAŞ'ta kullandığı otomobilin viteslerini karıştıran Sibel Kanat (50), geri manevra yapmak isterken öndeki markete girdi. Kazada yaralanan olmazken, polisler kaza tutanağı yazdığı sırada Kanat'ın kalp hastası eşi fenalaşarak yere yığıldı.
Olay, öğleden sonra Şehit Abdullah Çavuş Mahallesi'nde meydana geldi. Sibel Kanat, sokakta marketin önüne park ettiği 46 BJ 105 plakalı otomobiline binerek geri manevra yapmak istedi. İddiaya göre, vitesleri karıştıran Kanat, gaza basınca otomobiliyle markete girdi. Kazada yaralanan olmazken, ihbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri tutanak yazarken, Sibel Kanat'ın yanında olan kalp hastası eşi Mehmet Akif Kanat birden fenalaşıp yere yığıldı. Olay yerine çağırılan ambulansta müdahale edilen Mehmet Akif Kanat'ın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
'ARADA KALMAKTAN SON ANDA KURTULDUM'
O sırada kasada olan market çalışan Sebahattin Gümüşbaş ise kazayı şans eseri yara almadan atlattığını belirterek, "Arkamı döndüğümde otomobil içerideydi. Son anda diğer taraftan ürün almaya geçmem, beni arada kalmaktan kurtardı" dedi.
Kaza nedeniyle markette büyük çapta hasar meydana gelirken polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

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Vitesleri karıştırınca otomobille markete girdi, eşi fenalık geçirdiVitesleri karıştırınca otomobille markete girdi, eşi fenalık geçirdiVitesleri karıştırınca otomobille markete girdi, eşi fenalık geçirdiVitesleri karıştırınca otomobille markete girdi, eşi fenalık geçirdi

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