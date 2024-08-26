Vitiligo nedir, neden olur? Vitiligo hastalığı geçer mi? Vitiligo belirtileri ve tedavisi

Normalde, saç ve cildin rengi melanin adlı pigment tarafından belirlenir. Vitiligo, melanin üreten hücrelerin işlevlerini yitirmesi veya ölmesi sonucu ortaya çıkar. Bu durum, tüm cilt tiplerini etkileyebilir; ancak koyu tenli bireylerde beyaz lekeler daha belirgin hale gelebilir. Vitiligo, deride beyaz lekeler şeklinde kendini gösteren bir bağışıklık sistemi hastalığıdır. Hastalığın yayılımı, vitiligonun türüne ve bireysel özelliklere bağlı olarak değişebilir; tüm vücutta genişleyebilir veya sadece belirli bölgelerde kalabilir. Vitiligo, kişinin estetik görünümünü ve psikolojik durumunu olumsuz yönde etkileyebilir.

Vitiligo nedir?

Vitiligo, ciltte beyaz lekeler ve yamalar şeklinde kendini gösteren, otoimmün, genetik ve çevresel faktörlerin etkisi altında gelişen bir hastalıktır. Halk arasında "ala" veya "alaca" hastalığı olarak bilinir. Otoimmün hastalıklar, bağışıklık sisteminin vücudun kendi hücrelerini yabancı olarak tanıyıp saldırmasıyla ortaya çıkar; yani vücut kendi kendine karşı savaşır, bu da tedavi sürecini zorlaştırır. Her bireyin hastalık süreci farklılık gösterebilir.

Vitiligo'nun yanı sıra, şeker hastalığı, çölyak hastalığı, sedef ve hashimoto tiroiditi gibi diğer otoimmün hastalıklar da mevcuttur ve vitiligo bu hastalıklara eşlik edebilir.

Vitiligo'da, bağışıklık hücreleri deriye renk veren melanosit hücrelerine saldırır. Bu hastalık sadece cildi etkiler ve bulaşıcı değildir. Genellikle 10 ila 30 yaşları arasında ortaya çıkar.

Vitiligo neden olur?

Gen mutasyonuyla birlikte oluşan bu hastalığın sonucunda bağışıklık sisteminin bunu neden yaptığı bilinmemektedir.

Vitiligo belirtileri nelerdir?

Öncelikle "Vitiligo hastalığı nasıl başlar?" sorusuna yanıt vermek gerekir. Deride beyaz noktaların oluşması ve yayılması ile bu hastalıktan şüphelenilir. Vitiligo belirtileri, ciltte parça parça renk kayıpları ve beyaz yamalar şeklinde kendini gösterir. Saç derisi, kirpik, kaş ve sakallarda erken beyazlama veya grileşme görülebilir. Ayrıca, ağız ve burun içini kaplayan mukoza zarlarında da renk kaybı yaşanabilir. Göz retinasında ise anormal renk değişimleri olabilir. Vitiligo'da ciltteki beyaz lekeler, normal ten renginden çok daha açık ve belirgin olup, deride sanki bir soyulma olmuş gibi bir görünüm yaratır.

Vitiligo tedavisi nasıl yapılır?

Vitiligo tedavisinde uygulanan yöntemler aşağıdaki gibidir: