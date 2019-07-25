HABER

Vitrin yenileniyor, turizmde reyting yükseliyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.07.2019 15:11 | Son Güncelleme

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bursa’nın vitrininin yenilenip vizyonunun gelişmesiyle turizmde de reytinginin yükseleceğini söyledi.Bursa Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (BESOB) tarafından düzenlenen istişare toplantısına katılan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, tüm odaların genel sekreterlerinin de hazır bulunduğu toplantıda esnafın sorunlarını dinledi.Bursa milletvekilleri Hakan Çavuşoğlu, Emine Yavuz Gözgeç, Refik Özen ve Ahmet Kılıç’ın da katıldığı toplantının açılışında konuşan BESOB Başkanı Arif Tak, kira stopajlarının kaldırılması, basit usulle çalışan esnaftan vergi alınmaması, Bağ-Kur primlerinin indirilmesi, esnaf odalarına fuar açma yetkisi verilmesi, perakende yasasının yeniden düzenlenmesi gibi konularda merkezi hükümetten beklentilerini sıraladı.Tak, gerek Büyükşehir Belediyesi gerekse de merkezi hükümetten bugüne kadar hep destek gördüklerini hatırlatarak, yapılan hizmetlerden duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Vitrin yenileniyor, turizmde reyting yükseliyor

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bursa’nın vitrininin yenilenip vizyonunun gelişmesiyle turizmde de reytinginin yükseleceğini söyledi.
Bursa Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (BESOB) tarafından düzenlenen istişare toplantısına katılan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, tüm odaların genel sekreterlerinin de hazır bulunduğu toplantıda esnafın sorunlarını dinledi.
Bursa milletvekilleri Hakan Çavuşoğlu, Emine Yavuz Gözgeç, Refik Özen ve Ahmet Kılıç’ın da katıldığı toplantının açılışında konuşan BESOB Başkanı Arif Tak, kira stopajlarının kaldırılması, basit usulle çalışan esnaftan vergi alınmaması, Bağ-Kur primlerinin indirilmesi, esnaf odalarına fuar açma yetkisi verilmesi, perakende yasasının yeniden düzenlenmesi gibi konularda merkezi hükümetten beklentilerini sıraladı.
Tak, gerek Büyükşehir Belediyesi gerekse de merkezi hükümetten bugüne kadar hep destek gördüklerini hatırlatarak, yapılan hizmetlerden duydukları memnuniyeti dile getirdi. Toplantıda tek tek söz alan oda başkan ve genel sekreterleri de Büyükşehir Belediyesi’nden beklentilerini anlattı.
Bursa’nın gelecek hedefi
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş da iş yaşamına henüz ortaokul yıllarında yaz tatillerinde çalışarak başladığını ve halen ticaretle uğraştığını hatırlatarak, esnafın sorunlarının minimize edilmesi noktasında ellerinden geleni yaptıklarını söyledi. Özellikle seyyar satıcılarla mücadelede kararlı bir duruş sergilediklerini dile getiren Başkan Aktaş, “Siz esnafsınız, bu çalışmanın önemini en iyi siz bilirsiniz. Şimdi ağırlıklı olarak aynı uygulamayı sahillerimizde yapıyoruz. “Bu şehir daha nasıl güzelleşir”, ona kafa yoruyoruz. Bursa’nın geleceği için 4 ana konu belirledik. Birincisi şehrin vitrini, kaçak yapılaşma kesinlikle engellenecek, mevcut binalar da daha sağlıklı bir görünüme kazandırılacak. İkincisi, Bursa yeniden yeşille bezenecek. Diğeri ulaşım ki bu konuda adımlarımızı atıyoruz. Dördüncüsü de turizm” dedi.
Turizm değeri
Yapılacak bu çalışmaların şehrin reytingini yükselteceğini, böylelikle turizm pastasından alınan payın da artacağını hatırlatan Başkan Aktaş, bunun da doğrudan kent ekonomisine yansıyacağını kaydetti. Bugüne kadar 11 uluslararası fuara katıldıklarını ifade eden Başkan Aktaş, “1,5 milyon nüfuslu Kyoto’ya 20 milyon turist gidiyor. Biz 3 milyonluk bir şehiriz, 1,5 milyon turist ancak geliyor. Çok ciddi turizm değerlerimiz var, güçlü esnafımız ve sanayicimiz var. Bu güçlü yapımızı mutlaka turizme açmamız gerek. Biz uluslararası fuarlara katılarak tohumları ekiyoruz. Yakın zamanda meyvelerini toplayacağımıza inanıyorum. Bizim komşularımız kişi başı 40-50 bin Dolar Gayri Safi Milli Hasılası olan Hollanda, Almanya, İsviçre değil. Bursa ölçeğinde ele aldığımızda da Türkiye’nin en aktif şehrindeyiz. Her yıl nüfusu ortalama 50-55 bin artan bir şehirdeyiz. Elbette ki sorunların tamamını çözmek mümkün olmayabilir. Ama minimize etmek için elimizden geleni yapıyoruz. Cumhurbaşkanımız Bursa’yı çok seviyor. Bakanlık yapmış iki büyüğümüz, milletvekillerimiz, esnafımız ve sanayicimizle birlikte sorunları tamamen bertaraf etme noktasında heyecanlıyız” diye konuştu. Esnafların ilettiği sorunları tek tek not alan Başkan Aktaş, tüm konuların titizlikle takip edileceğinin de sözünü verdi.
Bursa Milletvekili Hakan Çavuşoğlu da esnafın toplumun damarları olduğunu hatırlatarak, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılmasını bile beklemeden Ankara’ya döner dönmez Bursa milletvekilleriyle ilgili bakanlıklarla görüşüp, sorunlara çözüm arayacaklarını vurguladı.
Kendisinin de esnaf teşkilatından geldiğini hatırlatan Bursa Milletvekili Refik Özen ise Bursa’da esnaf teşkilatı, milletvekilleri ve belediye başkanları arasında bir uyum olduğunu belirterek, var olan sorunların en kısa zamanda çözüme kavuşacağına inandığını belirtti. Toplantının sonunda Başkan Aktaş ve milletvekillerine günün anısına Seyyar Pazarcılar Odası Başkanı Refik Aksu tarafından plaket verildi.

Vitrin yenileniyor, turizmde reyting yükseliyor

Vitrin yenileniyor, turizmde reyting yükseliyor

40 yıl metroda şarkı söyleyip 56 yaşında ünlü oldu!40 yıl metroda şarkı söyleyip 56 yaşında ünlü oldu!
Havadan fotoğraflarla Çamlıca Camii avlusundaki Kur'an kursu şenliğiHavadan fotoğraflarla Çamlıca Camii avlusundaki Kur'an kursu şenliği
Çan Belediye Başkanı Öz’den kültürel faaliyetlere destekÇan Belediye Başkanı Öz’den kültürel faaliyetlere destek
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Mansur Yavaş'tan istifa çağrısı: Siz niye gitmiyorsunuz?

Mansur Yavaş'tan istifa çağrısı: Siz niye gitmiyorsunuz?

Fazla kilolarını veren Şükran Ovalı nefes kesti

Fazla kilolarını veren Şükran Ovalı nefes kesti

Enes Batur'la poz verdi! Tepki yağdı

Enes Batur'la poz verdi! Tepki yağdı

'Kuzey Kore iki füze ateşledi' iddiası

'Kuzey Kore iki füze ateşledi' iddiası

Sütyeni gören polis şaştı kaldı!

Sütyeni gören polis şaştı kaldı!

Milli Savunma Bakanlığı'ndan S-400 ve Patriot açıklaması

Milli Savunma Bakanlığı'ndan S-400 ve Patriot açıklaması

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Ankara'da diplomata silahlı saldırı!

Ankara'da diplomata silahlı saldırı!

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yaptırım açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yaptırım açıklaması

Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Görevden alındılar!

Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Görevden alındılar!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İzmir'de 35 kaçak göçmen yakalandı

İzmir'de 35 kaçak göçmen yakalandı

Bodrum'da 5 yıldızlı otelde silahlı saldırı! Yaralılar var

Bodrum'da 5 yıldızlı otelde silahlı saldırı! Yaralılar var

Son dakika Ordu'da feci kaza! Yolcu otobüsü ile minibüs çarpıştı

Yolcu otobüsü ile minibüs çarpıştı: Ölü ve yaralılar var

Kahreden anlar! Çocuk damadın vurulma anı kamerada

Çocuk damadın vurulma anı kamerada

Son dakika: Milli Savunma Bakanlığı'ndan S-400 ve Patriot açıklaması

Milli Savunma Bakanlığı'ndan S-400 ve Patriot açıklaması

Kocaeli'deki dehşetin görüntüleri ortaya çıktı

Kocaeli'deki dehşetin görüntüleri ortaya çıktı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.