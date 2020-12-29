Vivo, bu yıl donanıma önem verecek

X60 Pro, iddialara göre 6.56 inç AMOLED tek delikli tam ekrana sahip olacak. Ancak, uyarlanabilir bir yenileme hızı bu modelde de yer almayacak. Ekran, 90 Hz yenileme hızı ve 180 Hz dokunmatik örnekleme hızı ile X50 serisiyle aynı olacak. Daha şaşırtıcı olan ise bu ekranın çözünürlüğünün 2376 × 1080 piksel olması. Bu yüzden 2K çözünürlüklü bir ekran bekleyenler biraz üzülecek. 2021 yılında amiral gemisi diğer modellerin 2K ekran ile geleceğini belirtelim.

X50 Pro ile karşılaştırıldığında, X60 Pro daha ince ve daha hafif bir gövdeye sahip olacak gibi görünüyor. İddialara göre X60 Pro’nun boyutları 158.57 x 73.24 x 7.59 mm ve ağırlığı 178 gram olacak. Referans olarak, X50 Pro’nun ölçülerinin 158.46 x 72.8 x 8.04 mm ve 181.5 gram ağırlığında olduğunu belirtelim.

VİVO X60 PRO'NUN PİL PERFORMANSI NASIL OLACAK?

X60 yerleşik 4200 mAh bataryaya sahip. Bu, X50 Pro (4315 mAh) ile karşılaştırıldığında 115 mAh daha az bir batarya demek. Exynos 1080’in güçlü performansı göz önüne alındığında, Vivo X60 Pro’nun pil ömrü muhtemelen VIVO X50 Pro’nunkinden daha zayıf olacak. Her iki model de 33W hızlı şarjı destekleyecek. En azından iddialar bu yönde.