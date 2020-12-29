HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. Vivo, bu yıl donanıma önem verecek

Vivo, bu yıl donanıma önem verecek

29.12.2020 09:43 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Vivo, bu yıl donanıma önem verecek

Son zamanlarda, tanınmış bir Weibo blog yazarı, Vivo X60 Pro modelinin özelliklerini sızdırmaya başladı. Bu süreçte telefonun neredeyse tüm detayları ortaya çıktı. Yeni amiral gemisi model, X50 Pro ile karşılaştırıldığında, donanım yapılandırmasında büyük yenilikler ile gelecek gibi görünüyor.

X60 Pro, iddialara göre 6.56 inç AMOLED tek delikli tam ekrana sahip olacak. Ancak, uyarlanabilir bir yenileme hızı bu modelde de yer almayacak. Ekran, 90 Hz yenileme hızı ve 180 Hz dokunmatik örnekleme hızı ile X50 serisiyle aynı olacak. Daha şaşırtıcı olan ise bu ekranın çözünürlüğünün 2376 × 1080 piksel olması. Bu yüzden 2K çözünürlüklü bir ekran bekleyenler biraz üzülecek. 2021 yılında amiral gemisi diğer modellerin 2K ekran ile geleceğini belirtelim.

X50 Pro ile karşılaştırıldığında, X60 Pro daha ince ve daha hafif bir gövdeye sahip olacak gibi görünüyor. İddialara göre X60 Pro’nun boyutları 158.57 x 73.24 x 7.59 mm ve ağırlığı 178 gram olacak. Referans olarak, X50 Pro’nun ölçülerinin 158.46 x 72.8 x 8.04 mm ve 181.5 gram ağırlığında olduğunu belirtelim.

VİVO X60 PRO'NUN PİL PERFORMANSI NASIL OLACAK?

X60 yerleşik 4200 mAh bataryaya sahip. Bu, X50 Pro (4315 mAh) ile karşılaştırıldığında 115 mAh daha az bir batarya demek. Exynos 1080’in güçlü performansı göz önüne alındığında, Vivo X60 Pro’nun pil ömrü muhtemelen VIVO X50 Pro’nunkinden daha zayıf olacak. Her iki model de 33W hızlı şarjı destekleyecek. En azından iddialar bu yönde.

Vivo V20 (2021) duyuruldu!Vivo V20 (2021) duyuruldu!

Vivo X60 Pro, iddialara göre ön tarafta 32 megapiksel kamera ve arkada 48MP + 13MP + 13MP + 8MP olmak üzere dörtlü kamera kombinasyonu kullanıyor. Önceki neslin 8 MP telefoto lensini 13 MP lense yükseltilmiş gibi görünüyor. Aynı zamanda, tüm sistem Zeiss optik lenslerle birlikte gelecek.

OnePlus 9 prototipi satışa sunuldu

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Türkiye'yi sevindiren kare! Türkiye'yi sevindiren kare!
Yılbaşı gecesi sosyal medya kullanımına dikkat!Yılbaşı gecesi sosyal medya kullanımına dikkat!
İşte Aralık ayı hacamat günleri!İşte Aralık ayı hacamat günleri!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

MasterChef'te ilk finalist belli oldu! İşte kazanan isim

MasterChef'te ilk finalist belli oldu! İşte kazanan isim

Katliam gibi kaza: Aynı aileden 4 kişi hayatını kaybetti

Katliam gibi kaza: Aynı aileden 4 kişi hayatını kaybetti

Almanya'da 8 kişiye 5 kat daha fazla doz aşı yapıldı

Almanya'da 8 kişiye 5 kat daha fazla doz aşı yapıldı

DSÖ'den korkutan uyarı: Gelecek salgınlara karşı hazırlanmalıyız

DSÖ'den korkutan uyarı: Gelecek salgınlara karşı hazırlanmalıyız

Maç ertelendi! Böyle yağmur görülmedi!

Maç ertelendi! Böyle yağmur görülmedi!

Saç tıraşını beğenmeyen genç dehşet saçtı

Saç tıraşını beğenmeyen genç dehşet saçtı

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Bakan Koca son durumu açıkladı

Bakan Koca son durumu açıkladı

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Türkiye'de uygulanan Çin aşısında 'yan etki' açıklaması

Türkiye'de uygulanan Çin aşısında 'yan etki' açıklaması

Elazığ'da korkutan deprem!

Elazığ'da korkutan deprem!

CHP'li vekilden Gültekin'in babasına 'davadan çekil' telefonu

CHP'li vekilden Gültekin'in babasına 'davadan çekil' telefonu

Diğer Haberler

iPhone Hesap Makinesi bilimsel moduna nasıl geçilir?

iPhone Hesap Makinesi bilimsel moduna nasıl geçilir?

Apple Glass özellikleri ile neler sunacak?

Apple Glass özellikleri ile neler sunacak?

Yılbaşı gecesi sosyal medya kullanımına dikkat!

Yılbaşı gecesi sosyal medya kullanımına dikkat!

Xiaomi MIUI 12.5'i tanıttı: İşte MIUI 12.5 güncellemesi alacak Xiaomi telefonlar

Xiaomi telefon sahiplerine müjde!

Adobe Flash Player için Windows 10 kullanıcılarına uyarı!

Yeni yılda hayatımızda olmayacak!

Xiaomi Mi 11 tanıtıldı! İşte Xiaomi Mi 11'in fiyatı ve özellikleri

Xiaomi Mi 11 tanıtıldı! İşte Xiaomi Mi 11'in fiyatı ve özellikleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.