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Vivo'dan bukalemun gibi telefon geliyor!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 04.09.2020 14:34 | Son Güncelleme

Vivo, yeni prototip telefonunu bir video ile gösterdi. Vivo'nun yeni telefonun en büyük özelliği ise renk değiştirebilmesi. Vivo markalı telefonu bu açıdan bir bukalemuna benzetmek mümkün.

Vivo akıllı telefon pazarındaki oyunculardan biri. Kısa süre önce Türkiye'ye geleceği duyurulan Vivo, her firma gibi kapalı kapılar ardından AR-Ge çalışmalarını sürdürüyor. Bu çalışmaların bir ürünü ise Vivo Weibo resmi hesabı tarafından paylaşıldı bile. Paylaşılan telefonun öne çıkan özelliği ise bilgisayarları geride bırakan işlemcisi değil.

VİVO'NUN RENK DEĞİŞTİREBİLEN AKILLI TELEFONU ORTAYA ÇIKTI

Vivo, Weibo üzerinden prototip aşamasında olan bir telefonunun videosunu paylaştı. Videodaki telefon, tıpkı hayvanlar aleminin renk değiştiren canlısı bukalemun gibi arka kapak rengini değiştirebiliyor. Elektrokromik cam yapısına sahip olan telefon, cama uygulanan küçük bir gerilim ile birlikte renginde değişiklik yapabiliyor. Bu teknoloji söylenenlere göre yüksek bir pil tüketimi de oluşturmuyor. Ancak doğrusu söylemek gerekirse videodaki telefon, güncel akıllı telefonlardan biraz kalın duruyor.

GELECEKTEKİ VİVO TELEFONLARDA KULLANILABİLİR

Rengi değişebilen telefon gerçekten oldukça şaşırtıcı görünüyor. Fakat telefon henüz prototip aşamasında ve yayınlanan video da oldukça kısa. Telefonun renk paleti de şimdilik birkaç renk ile sınırlı. Fakat önümüzdeki günlerde çıkacak Vivo telefonlar ile Elektrokromik cam yapısını kullanan bu teknolojinin daha iyi bir seviyeye gelmesi bekleniyor. Gelecekteki Vivo telefonların bu teknolojiden yararlanma ihtimali de oldukça yüksek.

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