Vivo'dan bukalemun gibi telefon geliyor!

Vivo akıllı telefon pazarındaki oyunculardan biri. Kısa süre önce Türkiye'ye geleceği duyurulan Vivo, her firma gibi kapalı kapılar ardından AR-Ge çalışmalarını sürdürüyor. Bu çalışmaların bir ürünü ise Vivo Weibo resmi hesabı tarafından paylaşıldı bile. Paylaşılan telefonun öne çıkan özelliği ise bilgisayarları geride bırakan işlemcisi değil.

Vivo, Weibo üzerinden prototip aşamasında olan bir telefonunun videosunu paylaştı. Videodaki telefon, tıpkı hayvanlar aleminin renk değiştiren canlısı bukalemun gibi arka kapak rengini değiştirebiliyor. Elektrokromik cam yapısına sahip olan telefon, cama uygulanan küçük bir gerilim ile birlikte renginde değişiklik yapabiliyor. Bu teknoloji söylenenlere göre yüksek bir pil tüketimi de oluşturmuyor. Ancak doğrusu söylemek gerekirse videodaki telefon, güncel akıllı telefonlardan biraz kalın duruyor.

A mobile phone brand is developing a mobile phone with a discoloration rear case, which can adjust the speed of discoloration. Maybe the smart phone will only have one color in the future: discoloration pic.twitter.com/kSg5NSD0tL