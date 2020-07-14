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Vivo'dan 'yok artık' dedirten 15 dakikalık şarj teknolojisi!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 14.07.2020 11:36 | Son Güncelleme

Çin akıllı telefon üreticisi Vivo, şarj sorunlarını kökünden çözecek yeni 120W süper flaş şarj teknolojisini duyurdu. Bu teknoloji ile birlikte sadece 15 dakikada telefonu tamamen şarj etmek mümkün. Ancak Vivo'nun çok daha ciddi bir rakibi daha var.

Vivo'dan 'yok artık' dedirten 15 dakikalık şarj teknolojisi!

Şarj teknolojileri, akıllı telefon teknolojileri kadar hızlı gelişemiyor. Tam ekranlardan, ekran altı kamera sensörlerinden ve hatta ahizesiz telefonlardan söz ederken üreticiler batarya kısmında ise herhangi bir yenilik sunmuyor, bataryası daha iyi olan veya bitmesi uzun süren bir akıllı telefon tanıtamıyorlar. Ancak bataryası bitmeyen telefon hakkında olmasa da şarj teknoloji hakkında çalışmalar yapan bazı şirketler var. Bu şirketlerden biri de Vivo ve Vivo'nun son teknolojisi hepimizi 'yok artık' dedirtecek cinsten.

VİVO'DAN SADECE 15 DAKİKADA ŞARJ DERDİNDEN KURTARACAK

Vivo, yeni iQOO serisi telefonunda kullanacak şarj teknolojisini duyurdu. Vivo'nun duyurduğu teknoloji 120W hızlı şarj desteğine sahip. 55W hızlı şarj teknoloji ile beş dakikada yüzde 18 şarj olan 4.000 mAh'lik bir akıllı telefon, 120W hızlı şarj desteği ile yüzde 50 şarj olabiliyor. Telefonun bu teknoloji ile şarj olması ise sadece 15 dakika sürüyor. Fakat Vivo'nun bu anlamda bir rakibi mevcut.

Vivo şarj teknolojisi

OPPO'DAN 125W HIZLI ŞARJ ATAĞI

Oppo, geçtiğimiz günlerde 125W hızlı şarj teknolojisini tanıttı. Yine Vivo'nun hızlı şarj teknolojisi gibi 15 dakikada 4.000 mAh'lik bir pili dolduran Oppo'nun teknolojisi, 15 Temmuz'da daha detaylı bir şekilde anlatılacak. Öte yandan Vivo'nun 120W hızlı şarj teknolojisi ise Ağustos ayında tanıtılacak ilk iQOO telefon ile birlikte bilinmeyenleriyle ortaya çıkacak.

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