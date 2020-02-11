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Vivo durdu durdu suskunluğunu bozma kararı aldı

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 11.02.2020 09:22 | Son Güncelleme

Vivo, iQOO 3 modeli ile amiral gemisi modelleri piyasadan silmeye geliyor. İşte telefonun özellikleri...

Vivo durdu durdu suskunluğunu bozma kararı aldı

Xiaomi, Huawei ve OPPO’dan sonra dişlerini göstermeye başlayan Vivo, orta segmentten sonra şimdi de gözünü üst segmente çevirmiş durumda. Çinli teknoloji devi çok yakında karşımıza yeni amiral gemisi modeli ile çıkacak.

6.44 inç büyüklüğünde 2400 x 1080 çözünürlüğünde sAMOLED ekran ile gelecek olan bu telefonda Qualcomm’un 5G destekli Snapdragon 865 yonga seti yer alacak. Adreno 650 grafik biriminin eşlik edeceği telefonun 3 farklı sürümü bulunacak.

6 GB / 8 GB / 12 GB LPDDR4x RAM ve 128 GB / 256 GB dahili depolama birimi seçeneklerine sahip olacak olan bu model, kamera konusunda da çok iddialı olacak. Telefonun arka bölümünde 64 Megapiksel Sony IMX686 sensör + 13 Megapiksel ultra geniş açılı lens + 13 Megapiksel lens (5X optik zoom + 10X dijital zoom) + 2 Megapiksel derinlik sensörü yer alacak.

Ön tarafta ise 16 Megapiksel çözünürlüğünde Selfie kamerası bulunacak. Kutusundan Android 10 ile çıkacak olan telefon, 4.370 mAh kapasiteli batarya ve 55W hızlı şarj desteği ile prizleri yakmaya gelecek.

VIVO IQOO 3 ÖZELLİKLERİ

6.44 inç büyüklüğünde 2400 × 1080 çözünürlüğünde Super AMOLED ekran
Sekiz çekirdekli Snapdragon 865 yonga seti
Adreno 650 grafik birimi
6 GB / 8 GB / 12 GB LPDDR4x RAM
128 GB / 256 GB dahili depolama birimi
64 Megapiksel Sony IMX686 sensör + 13 Megapiksel ultra geniş açılı lens + 13 Megapiksel lens (5X optik zoom + 10X dijital zoom) + 2 Megapiksel derinlik sensörü
16 Megapiksel ön kamera
5G SA/NSA, Dual 4G VoLTE, WiFi 802.11 ac dual-band, Bluetooth 5.1, GPS/GLONASS, USB Type-C
55W hızlı şarj destekli 4.370 mAh kapasiteli batarya
Android 10 işletim sistemi
Ekrana entegreli parmak izi okuyucusu
Boyutlar: 158.51×74.88×9.16mm
Ağırlık: 214g

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Anahtar Kelimeler:
Vivo iQOO 3 Vivo

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