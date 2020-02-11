Vivo durdu durdu suskunluğunu bozma kararı aldı

Xiaomi, Huawei ve OPPO’dan sonra dişlerini göstermeye başlayan Vivo, orta segmentten sonra şimdi de gözünü üst segmente çevirmiş durumda. Çinli teknoloji devi çok yakında karşımıza yeni amiral gemisi modeli ile çıkacak.

6.44 inç büyüklüğünde 2400 x 1080 çözünürlüğünde sAMOLED ekran ile gelecek olan bu telefonda Qualcomm’un 5G destekli Snapdragon 865 yonga seti yer alacak. Adreno 650 grafik biriminin eşlik edeceği telefonun 3 farklı sürümü bulunacak.

6 GB / 8 GB / 12 GB LPDDR4x RAM ve 128 GB / 256 GB dahili depolama birimi seçeneklerine sahip olacak olan bu model, kamera konusunda da çok iddialı olacak. Telefonun arka bölümünde 64 Megapiksel Sony IMX686 sensör + 13 Megapiksel ultra geniş açılı lens + 13 Megapiksel lens (5X optik zoom + 10X dijital zoom) + 2 Megapiksel derinlik sensörü yer alacak.

Ön tarafta ise 16 Megapiksel çözünürlüğünde Selfie kamerası bulunacak. Kutusundan Android 10 ile çıkacak olan telefon, 4.370 mAh kapasiteli batarya ve 55W hızlı şarj desteği ile prizleri yakmaya gelecek.