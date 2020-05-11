Vivo G1 5G üstün özelliklerle tanıtıldı

Hem donanım hem de yazılım açısından son derece güçlü olması beklenen bu akıllı telefon modelinde, en çok dikkat çeken yön 5G bağlantısı diyebiliriz. Bakalım bu model daha başka hangi özelliklere sahip.

Akıllı telefon kullanıcılarının en çok talep ettiği detaylardan birisi de hiç şüphesiz ekran çözünürlüğünün yüksek olması. Bu detay ne kadar iyi olursa, cihazdan alınan verim de aynı oranda büyük oluyor. Ekran çözünürlüğü arttıkça piksellerden daha yüksek verim alınabiliyor. Bunu sağlayan cihazlar elbette kullanıcılar tarafından daha fazla tercih ediliyor.

VİVO G1 5G ÖZELLİKLERİ

G1 5G modelinde de yine aynı yaklaşımın olduğunu görüyoruz. FHD+ (1080 x 2400 piksel) çözünürlüğe 409 ppi piksek yoğunluğuna sahip 6.44 inç AMOLED ekran özellikleri cihazın değerini büyük ölçüde artırıyor. Exynos 980 yonga seti kullanan ürün, 8 GB RAM ve 128 GB depolama gibi detaylara da sahip.

VİVO G1 5G FİYATI NE KADAR?

Son olarak hızlı şarj özelliğini de unutmamak gerekiyor. Bu ürün 3500 TL üstünde bir fiyatla satışa sunulacak. Siz bu model hakkında ne düşünüyorsunuz? Fikirlerinizi yorumlar bölümünden bizlere aktarabilirsiniz.

Animal Crossing New Horizons’da koronavirüs yüzünden hayatını kaybeden gence cenaze töreni düzenlendi

