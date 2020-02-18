Vivo iQOO 3 5G, AnTuTu testinde ortaya çıktı

Performans testi uygulaması AnTuTu’da en yüksek puan 507.051 ile Asus Rog Phone 2’ye aitti. Uzun zamandır rekoru kırılamayan Rog Phone 2, bugün tepe taklak geldi. Vivo iQOO 3 modeli AnTuTu’dan tam 597.583 puan alarak zirveye yerleşti.

Uzun zaman kırılamayacak olan bu puan ile 2020’nin en hızlı telefonu da şimdiden belli olmuş oldu.

64 Megapiksel ana kamera + 13 Megapiksel ultra geniş açılı lens + 13 Megapiksel lens (5X optik zoom + 10X dijital zoom) + 2 Megapiksel derinlik sensörü ile gelecek olan bu modelde, 16 Megapiksellik bir de ön kamera yer alacak.

500 dolar banında olmasını beklediğimiz bu model Xiaomi’nin Mi 10 modeline büyük bir rakip olacak gibi görünüyor.

VIVO IQOO 3 5G TEKNİK ÖZELLİKLERİ



6.44 inç büyüklüğünde 2400 × 1080 çözünürlüğünde Super AMOLED ekran

Sekiz çekirdekli Snapdragon 865 yonga seti

Adreno 650 grafik birimi

6 GB / 8 GB / 12 GB LPDDR4x RAM

128 GB / 256 GB dahili depolama birimi

64 Megapiksel Sony IMX686 sensör + 13 Megapiksel ultra geniş açılı lens + 13 Megapiksel lens (5X optik zoom + 10X dijital zoom) + 2 Megapiksel derinlik sensörü

16 Megapiksel ön kamera

5G SA/NSA, Dual 4G VoLTE, WiFi 802.11 ac dual-band, Bluetooth 5.1, GPS/GLONASS, USB Type-C

55W hızlı şarj destekli 4.370 mAh kapasiteli batarya

Android 10 işletim sistemi

Ekrana entegreli parmak izi okuyucusu

Boyutlar: 158.51×74.88×9.16mm

Ağırlık: 214g

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