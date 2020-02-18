HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. Vivo iQOO 3 5G, AnTuTu testinde ortaya çıktı

Vivo iQOO 3 5G, AnTuTu testinde ortaya çıktı

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 18.02.2020 09:44 | Son Güncelleme

Çinli teknoloji devi Vivo, 25 Şubat tarihinde karşımıza yeni amiral gemisi modeli iQOO 3 ile çıkacak. Gücünü Snapdragon 865 yonga setinden alacak olan telefonda 5G modem desteği de yer alacak. 6 GB / 8 GB / 12 GB LPDDR4x RAM seçenekleri ile gelecek olan telefon şimdiden adından söz ettirmeyi başardı.

Vivo iQOO 3 5G, AnTuTu testinde ortaya çıktı

Performans testi uygulaması AnTuTu’da en yüksek puan 507.051 ile Asus Rog Phone 2’ye aitti. Uzun zamandır rekoru kırılamayan Rog Phone 2, bugün tepe taklak geldi. Vivo iQOO 3 modeli AnTuTu’dan tam 597.583 puan alarak zirveye yerleşti.
Uzun zaman kırılamayacak olan bu puan ile 2020’nin en hızlı telefonu da şimdiden belli olmuş oldu.

64 Megapiksel ana kamera + 13 Megapiksel ultra geniş açılı lens + 13 Megapiksel lens (5X optik zoom + 10X dijital zoom) + 2 Megapiksel derinlik sensörü ile gelecek olan bu modelde, 16 Megapiksellik bir de ön kamera yer alacak.

500 dolar banında olmasını beklediğimiz bu model Xiaomi’nin Mi 10 modeline büyük bir rakip olacak gibi görünüyor.

VIVO IQOO 3 5G TEKNİK ÖZELLİKLERİ

6.44 inç büyüklüğünde 2400 × 1080 çözünürlüğünde Super AMOLED ekran
Sekiz çekirdekli Snapdragon 865 yonga seti
Adreno 650 grafik birimi
6 GB / 8 GB / 12 GB LPDDR4x RAM
128 GB / 256 GB dahili depolama birimi
64 Megapiksel Sony IMX686 sensör + 13 Megapiksel ultra geniş açılı lens + 13 Megapiksel lens (5X optik zoom + 10X dijital zoom) + 2 Megapiksel derinlik sensörü
16 Megapiksel ön kamera
5G SA/NSA, Dual 4G VoLTE, WiFi 802.11 ac dual-band, Bluetooth 5.1, GPS/GLONASS, USB Type-C
55W hızlı şarj destekli 4.370 mAh kapasiteli batarya
Android 10 işletim sistemi
Ekrana entegreli parmak izi okuyucusu
Boyutlar: 158.51×74.88×9.16mm
Ağırlık: 214g

Galaxy Z Flip ile Motorola Razr düşme testinde kozlarını paylaştı! Hangisi daha sağlam?

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERDüğünlere olur böyle şeyler!Düğünlere olur böyle şeyler!
Android ve iOS oyun dünyasını kötü etkiliyorAndroid ve iOS oyun dünyasını kötü etkiliyor
Bademcik iltihabı savunmayı bozuyorBademcik iltihabı savunmayı bozuyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Vivo iQOO 3 AnTuTu

En Çok Okunan Haberler

Esad'dan İdlib ve Halep açıklaması

Esad'dan İdlib ve Halep açıklaması

43 ilde dev operasyon! Onlarca asker için gözaltı kararı

43 ilde dev operasyon! Onlarca asker için gözaltı kararı

Adalet Bakanlığı'nda FETÖ operasyonu

Adalet Bakanlığı'nda FETÖ operasyonu

Survivor'da herkesi ağlatan anlar! Acun'dan duygusal sözler

Survivor'da herkesi ağlatan anlar! Acun'dan duygusal sözler

Resmen duyuruldu! Rakibinin 30 mağazasını alıyor

Resmen duyuruldu! Rakibinin 30 mağazasını alıyor

Türkiye'ye dönemiyor

Türkiye'ye dönemiyor

İlginizi Çekebilir

Kitap, elektronik, mutfak, giyim ve daha birçok kategorideki fırsatları kaçırmayın.

Kitap, elektronik, mutfak, giyim ve daha birçok kategorideki fırsatları kaçırmayın.

Paul Walker'ın göz bebeği yenilendi!

Paul Walker'ın göz bebeği yenilendi!

Üstün görüntü kalitesine sahip televizyonlarda 829 TL’den başlayan fiyatlar!

Üstün görüntü kalitesine sahip televizyonlarda 829 TL’den başlayan fiyatlar!

Xiaomi Mi 10 ve Mi 10 Pro'nun fiyatı belli oldu!

Xiaomi Mi 10 ve Mi 10 Pro'nun fiyatı belli oldu!

iPhone 9'un fiyatı belli oldu!

iPhone 9'un fiyatı belli oldu!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Samsung Galaxy Z Flip'in ekran değişim ücreti açıklandı! Dudağınız uçuklayacak...

Samsung Galaxy Z Flip'in ekran değişim ücreti açıklandı!

Apple 2019'un son çeyreğinde tüm zamanların en yüksek 3 aylık satış rakamlarına ulaştı

Apple'ın yüzü 2019'un son çeyreğinde güldü

Bu şarj aletini zihniniz yardımıyla kontrol ediyorsunuz

Bu şarj aletini zihniniz yardımıyla kontrol ediyorsunuz

IKEA çok ilginç bir pazarlama kampanyasına imza attı

IKEA çok ilginç bir pazarlama kampanyasına imza attı

Android ve iOS oyun dünyasını kötü etkiliyor

Android ve iOS oyun dünyasını kötü etkiliyor

Half Life: Alyx Steam üzerinde yayına girmek üzere gün sayıyor

Half Life: Alyx gün sayıyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.