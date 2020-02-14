Vivo iQOO 3 ne zaman tanıtılacak?

Gücünü 5G destekli Snapdragon 865 yonga setinden alacak olan telefon RAM konusunda farklı opsiyonlar sunacak.

Telefonda 6 GB / 8 GB / 12 GB RAM seçenekleri yer alacak. Bu RAM’lere 128 GB ve 256 GB dahili depolama opsiyonları eşlik edecek.

64 Megapiksel Sony IMX686 sensör + 13 Megapiksel ultra geniş açılı lens + 13 Megapiksel lens (5X optik zoom + 10X dijital zoom) + 2 Megapiksel derinlik sensörü ile gelecek olan telefonda 16 Megapiksellik ön kamera bulunacak.

55W hızlı şarj desteği ile dikkat çekecek olan telefon 25 Şubat 2020 tarihinde düzenlenecek olan etkinlikte tanıtılacak.

Telefonun fiyatının ise 500-600 dolar bandında olacağını düşünüyoruz.

VIVO IQOO 3 ÖZELLİKLERİ



6.44 inç büyüklüğünde 2400 × 1080 çözünürlüğünde Super AMOLED ekran

Sekiz çekirdekli Snapdragon 865 yonga seti

Adreno 650 grafik birimi

6 GB / 8 GB / 12 GB LPDDR4x RAM

128 GB / 256 GB dahili depolama birimi

64 Megapiksel Sony IMX686 sensör + 13 Megapiksel ultra geniş açılı lens + 13 Megapiksel lens (5X optik zoom + 10X dijital zoom) + 2 Megapiksel derinlik sensörü

16 Megapiksel ön kamera

5G SA/NSA, Dual 4G VoLTE, WiFi 802.11 ac dual-band, Bluetooth 5.1, GPS/GLONASS, USB Type-C

55W hızlı şarj destekli 4.370 mAh kapasiteli batarya

Android 10 işletim sistemi

Ekrana entegreli parmak izi okuyucusu

Boyutlar: 158.51×74.88×9.16mm

Ağırlık: 214g

Coronavirüs temas riski uygulaması dünyayı ayağa kaldıracak

