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Vivo iQOO 3 ne zaman tanıtılacak?

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 14.02.2020 09:30 | Son Güncelleme

Xiaomi, Huawei ve Oppo’dan sonra Çin’in yükselen yıldızı olmayı başaran Vivo, uzun zamandır orta segmentte kullanıcılarını karşılıyordu. Vivo bu yıl vites yükseltecek ve karşımıza uygun fiyatlı amiral gemisi modeli ile çıkacak.

Vivo iQOO 3 ne zaman tanıtılacak?

Gücünü 5G destekli Snapdragon 865 yonga setinden alacak olan telefon RAM konusunda farklı opsiyonlar sunacak.
Telefonda 6 GB / 8 GB / 12 GB RAM seçenekleri yer alacak. Bu RAM’lere 128 GB ve 256 GB dahili depolama opsiyonları eşlik edecek.

64 Megapiksel Sony IMX686 sensör + 13 Megapiksel ultra geniş açılı lens + 13 Megapiksel lens (5X optik zoom + 10X dijital zoom) + 2 Megapiksel derinlik sensörü ile gelecek olan telefonda 16 Megapiksellik ön kamera bulunacak.

55W hızlı şarj desteği ile dikkat çekecek olan telefon 25 Şubat 2020 tarihinde düzenlenecek olan etkinlikte tanıtılacak.
Telefonun fiyatının ise 500-600 dolar bandında olacağını düşünüyoruz.

VIVO IQOO 3 ÖZELLİKLERİ

6.44 inç büyüklüğünde 2400 × 1080 çözünürlüğünde Super AMOLED ekran
Sekiz çekirdekli Snapdragon 865 yonga seti
Adreno 650 grafik birimi
6 GB / 8 GB / 12 GB LPDDR4x RAM
128 GB / 256 GB dahili depolama birimi
64 Megapiksel Sony IMX686 sensör + 13 Megapiksel ultra geniş açılı lens + 13 Megapiksel lens (5X optik zoom + 10X dijital zoom) + 2 Megapiksel derinlik sensörü
16 Megapiksel ön kamera
5G SA/NSA, Dual 4G VoLTE, WiFi 802.11 ac dual-band, Bluetooth 5.1, GPS/GLONASS, USB Type-C
55W hızlı şarj destekli 4.370 mAh kapasiteli batarya
Android 10 işletim sistemi
Ekrana entegreli parmak izi okuyucusu
Boyutlar: 158.51×74.88×9.16mm
Ağırlık: 214g

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Anahtar Kelimeler:
Vivo Vivo iQOO 3

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