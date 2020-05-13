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Vivo iQOO Z1 için bir video sızdırıldı

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 13.05.2020 11:55 | Son Güncelleme

Geçen hafta MediaTek yeni yonga seti Dimensity 1000+’ı tanıttı. Bu yonga setini kullanacak ilk telefonun iQOO ailesinden bir model olacağı duyuruldu. Daha sonra telefonun isminin vivo iQOO Z1 olacağını öğrendik ve bugün resmi bir onay geldi.

Vivo iQOO Z1 için bir video sızdırıldı

Telefonun resmi tanıtım tarihi de 19 Mayıs 2020 olarak açıklandı.

Bugün yapılan bir sızıntı telefonun dış tasarımını gözler önüne seriyor. Vivo İQOO Z1 ön panelde delikli bir ekran tasarıma sahip olacak. Bu da ön tarafta bir adet kamera olacağı anlamına geliyor. Ayrıca telefon Dimensity 1000+ sayesinde telefon 144Hz ekran yenileme hızını destekleyecek. Aslında 144Hz ekran sizleri şaşırtmasın çünkü iQOO, vivo ailesinin oyun telefonu geliştiren alt şirketi. Tıpkı Xiaomi’nin Black Shark ve ZTE’nin Nubia’sı gibi.

RESMİ VİDEO YAYINLADILAR

Telefonun 5G teknolojisini destekleyeceğini biliyoruz. Ayrıca LCD panel ile gelmesine de kesin gözüyle bakıyoruz. Parmak izi okuyucunun sağ taraftaki güç düğmesinde yer alacağı gelen bilgilerden anlaşılıyor. Aşağıda Vivo İQOO Z1 için lansman tarihinin açıklandığı resmi bir video yayınlandı. 19 Mayıs’ta telefon hakkında çok daha fazla bilgiye sahip olacağız.

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