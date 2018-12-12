Çin'in yükselen yıldızları arasında yer alan Vivo, sonunda merakla beklenen Vivo Nex Dual Display Edition telefonunu tanıttı. Vivo Nex Dual Display Edition'ın en dikkat çeken özelliği ise çift AMOLED ekranı içerisinde barındırıyor oluşu.

Sadece bununla da sınırlı değil. Vivo Nex Dual Display Edition, çift ekranlı telefonlar arasında üç arka kameraya sahip tek cihaz olarak adını tarihe yazdırdı. Cihazın önü 6.4 inç arkası ise 5.5 inçlik bir ekran ile kaplı. Telefonun tek sıkıntısı ise ön kameranın olmaması.

Toplamda sadece üç arka kamera ile yetinen Vivo Nex Dual Display Edition, gücünü Snapdragon 845 işlemciden alıyor. 10 GB RAM ve 128 GB depolama alanı ile de dikkatleri üzerine çekmeyi başaran cihaz, kutusundan Android 9.0 Pie işletim sistemi ile çıkıyor.

Vivo Nex Dual Display Edition tanıtıldı!

Genel olarak cihazın teknik özelliklerini bir araya getirecek olursak;

Qualcomm Snapdragon 845 işlemci, Adreno 630 GPU 10 GB RAM, 128 GB depolama 6.4 inç Full HD+ AMOLED ana ekran + 5.5 inç Full HD AMOLED ikinci ekran 12MP, f/1.8 + 2MP, f/1.8 + TOF kamera, f/1.3 Android 9.0 Pie işletim sistemi 22.5W hızlı şarj destekli 3500 mAh batarya 4G LTE, çift-bant Wi-Fi, Bluetooth, GPS, GLONASS

Toplamda iki farklı renk seçeneği olan cihaz, 720 dolar fiyat etiketinden satışa sunulacak. Cihazın henüz Türkiye pazarına gelip gelmeyeceği ise belirsizliğini koruyor. Peki ya siz Vivo Nex Dual Display Edition hakkında ne düşünüyorsunuz?

Kaynak: Teknolojioku

