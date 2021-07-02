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Vivo'nun aklında drone'lu telefon var!

02.07.2021 15:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Vivo'nun gelecekteki yeni hamlesi drone'lu bir akıllı telefon olabilir. Çinli şirket, dört pervanesi sayesinde havada uçabilen, ayrılabilir bir mini drone'a sahip akıllı telefonun patentini aldı.

Vivo'nun aklında drone'lu telefon var!

Akıllı telefonlar artık tabiri caizse her yerde. Bunun en büyük sebeplerinden biri akıllı telefonların artık alo demekten çıkıp başka birçok özellik kazanmış olmaları. Örneğin, artık akıllı telefonlar sayesinde bir kalem vasıtasıyla anlık notlar alabiliyor, fotoğraf makinesi gerekmeksizin yüksek kaliteli fotoğraflar çekebiliyoruz. Ancak henüz akıllı telefonlarımızla havadan fotoğraflarımızı çekemiyoruz. Fakat Vivo, bu konu hakkında bir şeyler düşünüyor olabilir.

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VIVO'DAN DRONE'LU TELEFON PATENTİ

Vivo, akıllı telefonlara drone eklemeye hazırlanıyor gibi görünüyor. Çünkü Çinli şirket, kameralara sahip mini drone'lu akıllı telefon için patent başvurusunda bulundu. Patente göre dört pervaneli drone akıllı telefondan ayrılabiliyor ve ardından havada uçup çekim yapabiliyor. Bu noktada drone'un biri önde diğeri üstte olmak üzere iki kameraya sahip olduğunu ve sensörlerle donatıldığını da ekleyelim.

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Vivo drone'lu telefon

DRONE'LU TELEFON GERÇEK OLUR MU?

Drone'lu telefonun gerçek bir ürün haline getirilip getirilmeyeceği bilinmiyor. Fakat söz konusu fikir yine de ilginç ve ilgi çekici görünüyor. Üstelik akıllı telefon ve drone teknolojileri konusunda önümüzdeki yıllarda karşımıza neler çıkacağı da kestirilemiyor. Belki de çok uzak olmayan bir gelecekte drone'a sahip akıllı telefonları cebimizde taşıyabiliriz.

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Anahtar Kelimeler:
akıllı telefon
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