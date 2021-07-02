Vivo'nun aklında drone'lu telefon var!

Akıllı telefonlar artık tabiri caizse her yerde. Bunun en büyük sebeplerinden biri akıllı telefonların artık alo demekten çıkıp başka birçok özellik kazanmış olmaları. Örneğin, artık akıllı telefonlar sayesinde bir kalem vasıtasıyla anlık notlar alabiliyor, fotoğraf makinesi gerekmeksizin yüksek kaliteli fotoğraflar çekebiliyoruz. Ancak henüz akıllı telefonlarımızla havadan fotoğraflarımızı çekemiyoruz. Fakat Vivo, bu konu hakkında bir şeyler düşünüyor olabilir.

VIVO'DAN DRONE'LU TELEFON PATENTİ

Vivo, akıllı telefonlara drone eklemeye hazırlanıyor gibi görünüyor. Çünkü Çinli şirket, kameralara sahip mini drone'lu akıllı telefon için patent başvurusunda bulundu. Patente göre dört pervaneli drone akıllı telefondan ayrılabiliyor ve ardından havada uçup çekim yapabiliyor. Bu noktada drone'un biri önde diğeri üstte olmak üzere iki kameraya sahip olduğunu ve sensörlerle donatıldığını da ekleyelim.

DRONE'LU TELEFON GERÇEK OLUR MU?

Drone'lu telefonun gerçek bir ürün haline getirilip getirilmeyeceği bilinmiyor. Fakat söz konusu fikir yine de ilginç ve ilgi çekici görünüyor. Üstelik akıllı telefon ve drone teknolojileri konusunda önümüzdeki yıllarda karşımıza neler çıkacağı da kestirilemiyor. Belki de çok uzak olmayan bir gelecekte drone'a sahip akıllı telefonları cebimizde taşıyabiliriz.

