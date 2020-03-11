Vivo’nun yeni amiral gemisi telefonu: NEX 3S 5G

2020 yılı amiral gemisi modelleri gibi gücünü Qualcomm’un Snapdragon 865 yonga setinden alan telefon 8 GB RAM ve 12 GB RAM opsiyonları ile geliyor.

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P3 geniş renk gamutu ve HDR 10 destekli 6.89 inç büyüklüğünde 1080 × 2256 çözünürlüğünde AMOLED ekranı ile üst düzey görüntüleme deneyimi sunan telefon, yuvarlak şeklinde konumlandırılmış kamera kurulumu ile dikkat çekiyor.Telefonun arka bölümünde 64 Megapiksel f/1.8 diyafram + 13 Megapiksel 120 derece ultra geniş açılı lens f/2.2 diyafram + 13 Megapiksel telefoto lens f/2.46 diyafram kamera yer alıyor.

Ön tarafta ise pop-up mekanizma içerisine gizlenmiş 16 Megapiksel f/2.09 diyaframlı kamera yer alıyor. Uzun bir süreden sonra ilk defa amiral gemisi modelinde pop-up kamera görüyoruz diyebiliriz. Ekrana entegreli parmak izi okuyucusu ile gelen telefonda, 44W hızlı şarj destekli 4.500 mAh kapasiteli batarya bulunuyor. Kutusundan Android 10 ile çıkan telefon 700 dolardan başlayan fiyatlar ile önümüzdeki günlerde satışa sunulacak.

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