HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. Vivo’nun yeni amiral gemisi telefonu: NEX 3S 5G

Vivo’nun yeni amiral gemisi telefonu: NEX 3S 5G

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 11.03.2020 10:44 | Son Güncelleme

Geçen günlerde  iQOO 3‘ü duyuran Vivo bugün yeni amiral gemisi modeli Vivo Nex 3S 5G ile karşımıza çıktı.

Vivo’nun yeni amiral gemisi telefonu: NEX 3S 5G

2020 yılı amiral gemisi modelleri gibi gücünü Qualcomm’un Snapdragon 865 yonga setinden alan telefon 8 GB RAM ve 12 GB RAM opsiyonları ile geliyor.

VİVO NEX 3S 5G ÖZELLİKLERİ

P3 geniş renk gamutu ve HDR 10 destekli 6.89 inç büyüklüğünde 1080 × 2256 çözünürlüğünde AMOLED ekranı ile üst düzey görüntüleme deneyimi sunan telefon, yuvarlak şeklinde konumlandırılmış kamera kurulumu ile dikkat çekiyor.Telefonun arka bölümünde 64 Megapiksel f/1.8 diyafram + 13 Megapiksel 120 derece ultra geniş açılı lens f/2.2 diyafram + 13 Megapiksel telefoto lens f/2.46 diyafram kamera yer alıyor.

Vivo-NEX-3S-5G-1

Ön tarafta ise pop-up mekanizma içerisine gizlenmiş 16 Megapiksel f/2.09 diyaframlı kamera yer alıyor. Uzun bir süreden sonra ilk defa amiral gemisi modelinde pop-up kamera görüyoruz diyebiliriz. Ekrana entegreli parmak izi okuyucusu ile gelen telefonda, 44W hızlı şarj destekli 4.500 mAh kapasiteli batarya bulunuyor. Kutusundan Android 10 ile çıkan telefon 700 dolardan başlayan fiyatlar ile önümüzdeki günlerde satışa sunulacak.

Sony, bu telefonla çıkışa geçebilir

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
'Ona sarıldım, üzüldüm, ağladım...' Dinmeyen acı! 'Ona sarıldım, üzüldüm, ağladım...' Dinmeyen acı!
Geçtiğimiz hafta tanıtıldı! Rekor üstüne rekor kırıyorGeçtiğimiz hafta tanıtıldı! Rekor üstüne rekor kırıyor
Bu hastalığın sadece cinsel yolla bulaştığı sanılıyor ancak...Bu hastalığın sadece cinsel yolla bulaştığı sanılıyor ancak...
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Vivo vivo nex Vivo Nex 3S Vivo Nex 3S 5G Vivo Nex 3S 5G Özellikleri akıllı telefon

En Çok Okunan Haberler

Bilim insanları koronavirüsle ilgili yapılacakları anlattı

Bilim insanları koronavirüsle ilgili yapılacakları anlattı

Sağlık Bakanı'nın açıklamasından sonra önlemler arttı

Sağlık Bakanı'nın açıklamasından sonra önlemler arttı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan benzin ve motorine indirim müjdesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan benzin ve motorine indirim müjdesi

Sergen Yalçın'dan flaş açıklamalar

Sergen Yalçın'dan flaş açıklamalar

Türkiye'de ilk koronavirüs vakası tespit edildi

Türkiye'de ilk koronavirüs vakası tespit edildi

Türkiye'de ilk koronavirüs vakası! Hastanın sağlık durumu nasıl?

Türkiye'de ilk koronavirüs vakası! Hastanın sağlık durumu nasıl?

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Karşınızda ilk görseliyle Redmi Note 9 Pro!

Karşınızda ilk görseliyle Redmi Note 9 Pro!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Nokia'nın çeyrek altından ucuz telefonu sonunda görüntülendi!

Nokia'nın çeyrek altından ucuz telefonu sonunda görüntülendi!

Ünlü şarkıcı iPhone 11 Pro ile klip çekti

Ünlü şarkıcı iPhone 11 Pro ile klip çekti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
OPPO Find X2 Pro rekor üstüne rekor kırıyor

Geçtiğimiz hafta tanıtıldı! Rekor üstüne rekor kırıyor

En iyi giriş seviyesi telefonlar hangileri?

İşte uygun fiyatlı en iyi telefonlar

Twitter'dan sahte koronavirüs haberlerine darbe

Halkı paniğe sevk ediyorlardı! Kapatma kararı verildi

iOS 14 ile gelecek yenilikler belli oldu

İşte iPhone'ların yeni özellikleri

Bir bunu üretmemişti: Xiaomi şimdi de bulaşık makinesi üretti!

Xiaomi bu kez akıllı telefon üretmedi!

iOS 14'te rastlandı: Apple'dan kulak üstü kulaklık geliyor!

iOS 14'te rastlandı: Apple yenisini üretecek!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.