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Vivo’nun yeni amiral gemisi: Vivo NEX 3S 5G

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 04.03.2020 10:12 | Son Güncelleme

NEX serisinin yeni üyesi olacak olan NEX 3S 5G modeli için bugün tanıtım tarihi açıklandı. Vivo’nun açıklamasına göre; firmanın yeni amiral gemisi modeli 10 Mart 2020 tarihinde düzenlenecek olan etkinlikte tanıtılacak.

Vivo’nun yeni amiral gemisi: Vivo NEX 3S 5G

6.89 inç büyüklüğünde 1080 × 2256 çözünürlüğünde Full HD+ AMOLED HDR10 ve P3 Gamut destekli ekran ile gelecek olan telefon, gücünü Qualcomm’un Snapdragon 865 yonga setinden alacak. 8 GB ve 12 GB RAM opsiyonlarını barındıracak olan bu modelde 128 / 256 ve 512 GB dahili depolama birimi seçenekleri bulunacak.

VİVO NEX 3S 5G'NİN ÖZELLİKLERİ

64 Megapiksel Samsung GW1 sensörlü f/1.7 diyaframlı ana kamera + 13 Megapiksel 120 derece ultra geniş açılı lens + 13 Megapiksel telefoto lensli arka kamera ile gelecek olan NES 3S’in ön tarafına ise 16 Megapiksel f/2.0 diyaframlı selfie kamerası eşlik edecek.

Ekrana entegreli parmak izi okuyucusu ile gelecek olan telefon Hi-Fi DAC’ı sayesinde üst düzey bir ses deneyimi sunacak.

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