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Vivo’nun yeni orta segment cihazlarının özellikleri belli oldu

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 25.08.2020 10:50 | Son Güncelleme

26 Ağustos’ta düzenleyeceği online etkinlikle Türkiye pazarında satacağı telefonları açıklayacak olan Vivo, Eylül ayında da bu modelleri satışa sunmayı planlıyor.

Vivo’nun yeni orta segment cihazlarının özellikleri belli oldu

Hali hazırda Çin’in en büyük 4. akıllı telefon üreticisi konumunda yer alan Vivo’nun ülkemizde hangi modellerini satışa sunacağı ise ay sonu itibariyle kesinlik kazanmış olacak.

Vivo ilerleyen dönemlerde ülkemizde de satışa sunabileceği modellerden Y20 ve Y20i’yi ise kısa bir süre sonra tanıtacak. Bu iki modelin özellikleri geçtiğimiz gün sızdırılan bilgilerle netleşmiş oldu.

Sızdırılan bilgilere göre her iki modelde de Qualcomm tarafından üretilen Snapdragon 460 yonga seti kullanılacak. Y20 4GB RAM ile gelirken, Y20i modelinde ise 3GB RAM’e yer verilecek.

6.51 inçlik Halo FullView Display teknolojisine sahip ekran ile gelecek olan modellerde 5000 mAh’lık ortalamanın üzerinde bir batarya yer alacak.

Y20 modelinde 13MP + 2MP + 2MP’lik üçlü ana kamera modülüne ön yüzde 8MP’lik selfie kamerası eşlik edecek. Aynı kamera kurulumunun Y20i modelinde de kullanılması bekleniyor.

Vivo Y20 18W Flash Charge özelliğini desteklerken, Y20i modelinde ise hızlı şarj teknolojisine yer verilmemiş. İki telefonun fiyatı ise önümüzdeki günlerde netleşmiş olacak.

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