Vivo S10 Pro 108 MP kamera ile geliyor

Vivo, S10 serisinin kaç tane akıllı telefon içerdiğini açıkça belirtmedi. Ancak şirket Weibo hesabında söz konusu seri için Pro modelinin posterini paylaştı. O nedenle varsayımlar şimdilik Pro modeli üzerinden gidiyor.

Görüntüler, S10 Pro’nun arka panelinde üç kamera yer alacağını ve birincil kameranın 108 MP sensör kullanacağını ortaya koyuyor. Ayrıca akıllı telefon düz çerçevelere sahip olacak. Vivo’nun Çin web sitesinde paylaşılan bir görsel bize S10 Pro’nun çentikli bir ekrana sahip olacağını ve iki öne bakan kamerayla geleceğini söylüyor.

Vivo, S10 serisi hakkında başka bir şey açıklamadı, ancak önceki sızıntılar, S10’un Dimensity 1100 işlemci, 108MP ana kamera, 44W hızlı şarj, UFS 3.1 depolama, NFC ve iki RAM seçeneği ile geleceğini ortaya koydu.

Bellek seçenekleri ise şu şekilde olacak: 8GB (+ 3GB sanal) ve 12GB (+ 4GB sanal).

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