Vivo S10’un resmiyet kazanması an meselesi

Vivo S10; NFC desteği, UFS 3.1 depolama, 44W hızlı şarj ve kendi kullanıcı arayüzünün altında Android 11 ile beraber gelecek.

VIVO S10'UN DİĞER ÖZELLİKLERİ

44W hızlı şarj pil yüzdesini 15 dakikada sıfırdan yüzde 38’e çıkarabiliyor. “Sanal RAM” ile genişletilebilen iki bellek sürümü olacak. Bunlar; 8 GB fiziksel + 4 GB sanal ve 12 GB fiziksel + 4 GB sanal. Şimdiye kadar açıklanan tüm bilgiler bu kadar. Ancak yakında çıkacak olan Vivo S10 hakkında daha fazla bilgi önümüzdeki günlerde sızacaktır.

Dana önce sızan haberlere göre, Vivo S10'un kasası, üst sensör ve diğer kamera sensörleri arasında bir LED flaş içeren dikdörtgen şeklinde bir kamera modülüne sahip olacak. Görüldüğü gibi, kameralar L şeklinde bir düzende hizalanmış. Cihazın sağ kenarı, bir ses seviyesi düğmesi ve bir güç tuşu ile donatılmış. Cihazın alt kenarında bir USB-C bağlantı noktası ve bir hoparlör ızgarası bulunurken, üst kenarda bir mikrofon karşımıza çıkıyor. Vivo S10, selefi Vivo S9 gibi 3,5 mm ses jakına sahip gibi görünmüyor.

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