Vivo S10 ve Vivo S10 Pro tanıtıldı!

Vivo S10 ve S10 Pro "ha geldi, ha gelecek" derken resmen tanıtıldı. Vivo'nun Android 11 işletim sistemi tabanlı OriginOS arayüzüne sahip iki yeni telefonu, tasarımsal anlamda ise birbirlerine çok benziyor. Dilerseniz Vivo S10'un özelliklerini anlatarak başlayalım.

VIVO S10'UN ÖZELLİKLERİ

Vivo S10'un özellikleri arasında 90 Hz yenileme hızı sunan 6.44 inç AMOLED ekran var. Telefon MediaTek Dimensity 1100 işlemciden güç alırken, bu işlemciye 8 GB RAM ve 128 GB/256 GB dahili depolama eşlik ediyor. S10, 44W hızlı şarj destekli 4.050 mAh pil ile geliyor. Ön tarafta 44 MP + 8 MP çözünürlüğünde çift ön kamera (çift LED flaşlı) bulunurken, arka tarafta 64 MP ana kamera + 8 MP ultra geniş açılı kamera + 2 MP derinlik sensörü yer alıyor.

VIVO S10 PRO'NUN ÖZELLİKLERİ NELER?

Vivo S10 Pro ise adı üstünde bazı özellikleri ile Vivo S10'dan daha güçlü bir model olarak karşımıza çıkıyor. S10 Pro, tıpkı S10 gibi 90 Hz yenileme hızı sunan 6.44 inç AMOLED ekran ile geliyor. MediaTek Dimensity 1100 işlemci ve 12 GB RAM ile desteklenen cihaz, 256 GB dahili depolama sunuyor. Ön kameralarını S10 ile paylaşan S10 Pro'nun arka tarafında ise 108 MP ana kamera + 8 MP ultra geniş açılı kamera + 2 MP derinlik sensörü yer alıyor.

VIVO S10 VE VIVO S10 PRO'NUN FİYATI

Vivo S10 serisinin fiyatlarına gelelim. 8 GB RAM + 128 GB dahili depolama alanına sahip Vivo S10'un fiyatı Çin'de yaklaşık 432 dolar olarak belirlenmiş. 256 GB'lık model için ise yaklaşık 463 dolar ödemek gerekiyor. S10 Pro için ise fiyat 525 dolar civarında.

