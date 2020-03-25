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Vivo S6 5G özellikleri belli oldu!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 25.03.2020 09:35 | Son Güncelleme

Çinli telefon üreticisi Vivo, geçtiğimiz haftalarda amiral gemisi modelleri ile karşımıza çıkmıştı. Firma şimdi de orta segment için Vivo S6 5G modelini tanıtacak. Ancak bu telefon özellikleri ile amiral gemisi modellerini bile köşeye sıkıştıracak gibi görünüyor.

Vivo S6 5G özellikleri belli oldu!

Merakla beklenen telefonun bugün tüm teknik özellikleri belli oldu diyebiliriz.

VİVO S6 5G ÖZELLİKLERİ

Telefonda 6.44 inç büyüklüğünde 2400 × 1080 çözünürlüğünde Super AMOLED ekran bulunacak. 2.2 GHz hızında çalışan sekiz çekirdekli Samsung Exynos 980 yonga seti ile gelecek olan bu modelde 6 GB RAM ve 8 GB RAM‘li sürümler bulunacak.

48 Megapiksel ana kamera + 8 Megapiksel 120 derece ultra geniş açılı lens + 2 Megapiksel derinlik sensörü + 2 Megapiksel macro lens ile dörtlü kamera kurulumuna yer verecek olan Vivo, ön tarafta ise 32 Megapiksellik kamera kullanacak.

Vivo-S6-5G-TENAA

Kutusundan Android 10 işletim sistemi ile çıkacak olan telefonumuzda 18W hızlı şarj destekli 4.390 mAh kapasiteli batarya bulunacak. Fiyat konusunda ise şimdilik bir bilgi bulunmuyor. 31 Mart 2020 tarihinde tanıtılacak olan bu model bakalım 300 dolar bandında olacak mı yoksa amiral gemisi modelleri gibi 500 dolar bandını zorlayacak mı?

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