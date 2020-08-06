Vivo S7 5G nihayet tanıtıldı!

Akıllı telefon pazarının önemli isimlerinden biri olan Vivo 5G destekli model sayısını arttırmaya devam ediyor. Çinli üretici geçtiğimiz gün orta segmente hitap eden yeni modeli S7 5G’yi tanıttı.

VİVO S7 5G'NİN ÖZELLİKLERİ

Vivo’nun orta segmentteki yeni modeli Qualcomm tarafından üretilen Snapdragon 765 yonga setinden güç alıyor. Bünyesinde 8GB RAM bulunduran cihazın dahili depolama alanı ise minimum 128GB. Dileyenler için 256GB’lık ikinci bir versiyon da bulunuyor. Telefonda microSD kart desteğinin bulunmadığını varsayarsak, 256GB’lık opsiyon daha cazip görünüyor.

1080 x 2400 piksel çözünürlüğünde 6.44 inçlik AMOLED ekranla gelen telefonun ekran / gövde oranı ise yüzde 85 civarlarında.

Telefonun arka yüzünde 64MP’lik ana kamerası 8MP’lik ultra geniş açı ve 2MP’lik derinlik kamerası eşlik ediyor. Cihazın ön yüzünde ise 44MP + 8MP’lik çift selfie kamerası bulunuyor.

PEKİ YA FİYATI?

4000 mAh’lık batarya ile gelen Vivo modelinde 33W hızlı şarj desteği de bulunuyor. Çinli üretici 5G destekli yeni modelinin fiyatını ise 340 euro olarak belirlemiş durumda. Açıkçası bu fiyat aralığına bu telefon için uygun bir etiket belirlendiği söylenebilir.

Bu arada dipnot olarak hatırlatmada fayda var. Vivo hala ülkemizde kurumsal olarak hizmet vermeye başlamış değil.

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