Vivo Türkiye fabrikasını açtı

Vivo, Kocaeli, Gebze Güzeller Organize Sanayi Bölgesi’nde (GGOSB) yeni kurulan üretim tesisi ile küresel üretim ağının en son genişlemesini duyurdu.

20 MİLYON DOLAR YATIRIM, 2 BİNDEN FAZLA KİŞİYE İSTİHDAM

Toplam 20 milyon dolarlık yatırımla hayata geçirilen 12.000 metrekarelik Vivo Türkiye fabrikasında, maksimum üretim kapasitesi ise yıllık 5 milyon adet olarak hedefleniyor. Yeni üssün üretim kapasitesi, yerel pazarın tüketici tabanını kapsayacak şekilde karşılık geliyor. Aynı zamanda Vivo, bu yatırımı ile yapısal donanım dizaynı, elektronik, yazılım testi ve kalite kontrol gibi alanlarda 3 yıl içerisinde yerel olarak 2000’den fazla kişiye iş imkanı sağlamayı planlıyor.

Türkiye (Kocaeli) ve Pakistan’da (Faisalabad) yeni açılan tesislere ek olarak, Vivo’nun üretim ağı, Çin (Dongguan, Chongqing), Hindistan (Büyük Noida), Bangladeş (Dakka) ve Endonezya’daki (Tangerang) üretim üslerini içeriyor. Vivo globaldeki bütün üretim ağı ile yılda yaklaşık 200 milyon adet üretim kapasitesine sahip.

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