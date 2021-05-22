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Vivo uygun fiyatlı ürünlerini de duyurdu

22.05.2021 10:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Birkaç gün önce Çinli telefon üreticisi vivo, Avrupa için vivo X60 serisini duyurdu. Bu amiral gemisi akıllı telefonların yanı sıra şirket, vivo Y72 5G ve vivo Y52 5G olmak üzere iki bütçe cihazı da duyurdu.

Vivo uygun fiyatlı ürünlerini de duyurdu

Eski telefon Mart ayı sonlarında Tayland’da resmiyet kazandı. Öte yandan, ikinci cihaz daha yeni bir model. vivo Y52 5G teknik özelliklerine bir göz atalım. Vivo, Avrupa için vivo Y52 5G’yi resmi olarak tanıtmış olsa da, şirket henüz resmi web sitesinde telefon için bir liste yayınlamadı. Basın bülteni, uygun özellikler hakkında bir şey açıklamıyor. Ancak bildiğimiz şey, bu akıllı telefonun kameraları dışında vivo Y72 5G ile aynı olduğu.

Resmi duyuruya göre, vivo 52 5G ön tarafında 6,58 inç FHD + ekrana sahip. Cihaz, 4GB RAM ve 128GB dahili depolama ile birleştirilmiş bir MediaTek Dimensity 700 SoC tarafından desteklenmekte. Cihaz, arkasında 48MP birincil sensör, 2MP makro çekim ve 2MP derinlik sensöründen oluşan üçlü bir kamera kurulumuna sahip.

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Özçekimler ve görüntülü aramalara gelince, telefon 8 MP’lik bir kamera kullanıyor. Vivo Y52 5G’nin diğer özellikleri arasında bir MicroSD kart yuvası, 3,5 mm kulaklık girişi, Android 11 tabanlı Funtouch OS 11.x, 5.000 mAh pil ve 18W hızlı şarj bulunuyor. Ne yazık ki, vivo, Avrupa’da vivo Y52 5G’nin fiyatını ve kullanılabilirliğini açıklamadı. Ancak şirket, vivo Y72 5G’nin 299 € ‘dan başlayacağını ve Temmuz ayında satışa sunulacağını doğruladı. Dolayısıyla, vivo Y52 5G’nin 300 € ‘nun altında fiyatlandırılmasını bekleyebiliriz.

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