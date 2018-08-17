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Vivo V11 sızdırıldı!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 17.08.2018 12:12 | Son Güncelleme

Vivo'nun merakla beklenen amiral gemisi V11'e dair birçok detay sızdırıldı.

Vivo V11 sızdırıldı!

Vivo, çıkardığı her ürün ile dikkatleri üzerine çekmeyi başaran bir marka. Şimdi ise Vivo'nun yeni canavarı V11 hakkında yeni detaylar elimizde mevcut.

Vivo'nun şimdiye kadarki en yeni telefonu olması beklenen V11'e dair birçok detay sızdırıldı. Şüphesiz telefonun en dikkat çeken kısmı ise tasarımı. Çerçevesiz telefon konusunda başarılı bir izlenim yaratmayı başaran Vivo, bu iddiasını V11'de de devam ettirecek gibi duruyor.

Aynı zamanda Vivo çentik detayına da farklı bir hava getirmeyi hedefliyor. Hemen hemen her akıllı telefonda karşımıza çıkan standart çentik tasarımı, V11 ile değişime uğrayacak gibi. Bu çentiği farklı kılan özellik ise sadece ön kameranın etrafından dolanan ince bir çentik bulunması.
Vivo V11 sızdırıldı!

Telefonun genel özelliklerine gelecek olursak;

6.4 inç, Full HD+ (2340 x 1080) AMOLED ekran
Qualcomm Snapdragon 660 işlemci
6GB RAM, 128 GB depolama (256 GB'ye kadar yükseltilebilir)
Android 8.1 (Oreo) işletim sistemi

12MP ana sensör, 5MP yan sensörlü çift arka kamera
25MP ön kamera
3,400mAh batarya
Çift SIM kart desteği
157.91 x 75 x 7.9mm, 156 gram

V11 aynı zamanda çift kamera ve parmak izi sensörü ile birlikte gelecek. Sızan tüm bu bilgilerin sadece bir sızıntı olduğunu da aklımızdan çıkarmamak gerek. Bu bilgiler gerçeği yansıtmayabilir ancak eğer doğru ise gerçekten de farklı bir telefon bizleri bekliyor demektir.

Kaynak: Teknolojioku

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Anahtar Kelimeler:
Vivo V11 Vivo

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