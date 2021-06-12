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vivo V15 güncellemeyi aldı

12.06.2021 11:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bu yılın Ocak ayında vivo, Hindistan’daki akıllı telefonları için Android 11 tabanlı Funtouch OS 11 güncelleme zaman çizelgesini paylaştı. Şirket, resmileştiğinden beri bu programı takip ediyor. Ayrıca listede adı geçmeyen bazı telefonlar da yeni yazılıma güncelleniyor. Şimdi güncellemeyi vivo V15 alıyor.

vivo V15 güncellemeyi aldı

Vivo S1 ve Vivo V15 Pro akıllı telefonların Android 11 tabanlı Funtouch OS 11 güncellemesini aldığı bildiriliyor. Her iki akıllı telefon da güncellemeyi gri tonlama testi yoluyla alıyor; bu, başlangıçta yalnızca sınırlı sayıda kullanıcının en son işletim sistemi yükseltmesini deneyimleyebileceği anlamına geliyor. Vivo, her iki akıllı telefon için de kararlı bir güncellemenin tüm kullanıcılaa ne zaman kullanıma sunulacağı konusunda herhangi bir ayrıntı paylaşmadı. Test turları sırasında tüm hatalar silindikten kısa bir süre sonra gelmesi bekleniyor.

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Bununla birlikte, güncellemeyi alan en son cihaz vivo V15. Cihaz, Mart 2019’da Hindistan’da piyasaya sürüldü. Cihaz, Android 9.0 Pie tabanlı Funtouch OS 9 ile çıkış yaptı. Cihaz daha sonra Android 10 tabanlı Funtouch OS 10’a güncellendi. Şimdi, PiunikaWeb tarafından hazırlanan bir rapora göre, vivo V15 Hindistan’da Funtouch OS 11 (Android 11) güncellemesini almaya başladı.

Güncellemenin şu anda gri tonlama testinde olduğu söyleniyor. Başka bir deyişle, akıllı telefon için ikinci büyük sistem güncellemesi, yalnızca ülkedeki belirli birkaç kullanıcı için mevcut. Partiler halinde dağıtılıyor ve önümüzdeki günlerde her birime ulaşması gerekiyor.

Zaman çizelgesine göre, vivo V15‘in Haziran ayı sonuna kadar Android 11 güncellemesini alması bekleniyor. Ancak bilinmeyen nedenlerle marka, güncellemeyi planlanandan önce yayınladı. Funtouch OS 11, vivo’nun yazılım güncelleme siciline göre, vivo V15 için son büyük güncelleme olacak. Ancak, cihaz muhtemelen bir süreliğine bakım güncellemeleri alacak.

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Anahtar Kelimeler:
akıllı telefon
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