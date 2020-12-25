Vivo V20 (2021) duyuruldu!

Telefonda 6.44 inç büyüklüğünde 2400 × 1080 piksel çözünürlüğünde AMOLED ekrana yer veriliyor. Snapdragon 730G yonga setine 8 GB RAM ve 128 GB dahili depolama birimi eşlik ediyor. Bu hafıza microSD kart ile 1 TB’a kadar artırılabiliyor.

Vivo V20’nin arka bölümünde ise f / 1.89 diyafram açıklığına sahip 64MP arka kamera, LED flaş, f / 2.2 diyafram açıklığına sahip 8MP geniş açılı kamera, f / 2.4 diyafram açıklığına sahip 2MP mono sensörlü kamera bulunuyor.

Ön yüzeye geçtiğimizde ise bizleri 44 Megapiksellik selfie kamerası karşılıyor. Kutusundan Android 11 işletim sistemi ve 33W hızlı şarjlı 4000 mAh batarya ile çıkan telefon çok yakında Avrupa pazarında satışa sunulacak.

VİVO V20 (2021) ÖZELLİKLERİ

6.44 inç büyüklüğünde 2400 × 1080 piksel çözünürlüğünde AMOLED ekran

Sekiz Çekirdekli Snapdragon 730G 8nm Mobil Platform (2.2GHz x 2 + 1.8GHz x 6)

Adreno 618 GPU

8 GB RAM

128 GB depolama

microSD ile 1 TB’a kadar genişletilebilir bellek

Funtouch OS 11 ile Android 11

F / 1.89 diyafram açıklığına sahip 64MP arka kamera, LED flaş, f / 2.2 diyafram açıklığına sahip 8MP geniş açılı kamera, f / 2.4 diyafram açıklığına sahip 2MP mono sensör

F / 2.0 diyafram açıklığına sahip 44 MP ön kamera

Ekran içi parmak izi sensörü

3,5 mm ses jakı, FM Radyo

Boyutlar: 161,3 × 74,2x 7,38 mm; Ağırlık: 171g

Çift 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 ac (2.4GHz + 5GHz), Bluetooth 5.1, GPS + GLONASS, USB Type-C

33W hızlı şarjlı 4000 mAh batarya

Türkiye eSIM ile tanışıyor

