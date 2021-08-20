Vivo V21 serisi Türkiye'de! İşte Vivo V21 ve V21e'nin dikkat çeken özellikleri

Vivo Türkiye'de faaliyet gösteren akıllı telefon üreticilerinden biri. Ülkemizde akıllı telefon üretimine de başlayan Vivo, şimdi ise düzenlediği bir organizasyon ile yeni V21 serisi akıllı telefonlarını Türkiye’de piyasaya çıkardı.

İŞTE VIVO V21 SERİSİNİN BAZI ÖZELLİKLERİ

Vivo V21 serisi, V21 ve V21e olmak üzere iki modelden oluşuyor. Şirket, V21'in endüstrinin en ince akıllı telefon tasarımına sahip olduğunu iddia ediyor. Telefonun ön kamerası Optik Görüntü Sabitleme (OIS) teknolojisine sahip. 44 MP OIS'li ön kamera, AI Gece Portresi, Süper Gece Modu, gelişmiş otomatik odaklama ve 4K video gibi özellikler sunuyor. Telefonun ön tarafında 90 Hz yenileme hızına sahip E3 AMOLED FullView ekran bulunuyor.

Vivo Kıdemli Başkan Yardımcısı ve CMO’su Spark Ni, V21 serisi için “V21 serimizi, müşterilerimizin telefonlarında en çok neye değer verdiğine dair iç görülerimize dayanarak geliştirdik. Bu OIS ön kamerası, geleceğin akıllı telefon ön kameraları için standardı belirlemede radikal bir adımdır. Sanal dünya fiziksel gerçekliğimizle birleşmeye devam ederken, güçlü selfie spot ışığı, şık tasarımı ve şaşırtıcı kullanıcı deneyimi ile V21 ön yüz OIS kamerası, kullanıcılarımızın hem sanal hem de şahsen en iyi hallerini sunmalarına yardımcı olacak" ifadelerini kullandı.

V21'in arka tarafında makro fotoğrafçılığın yanı sıra geniş açılı ve daha karmaşık çekimleri işlemek için bir dizi ikincil kamera tarafından desteklenen 64 MP OIS arka kamera yer alıyor. V21, MediaTek Dimensity 800U işlemci tarafından destekleniyor. Ayrıca telefonun 33W FlashCharge desteği var.

V21e ise 44 MP AF ön kamera ve 64 MP HD arka kamera ile birlikte geliyor.

(İHA)

