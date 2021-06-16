Vivo V21e 5G'nin özellikleri sızdırıldı

Cihazın Snapdragon 720G çipi tarafından desteklenen bir 4G telefon olacağına yönelik söylentiler vardı, ancak Dimensity 700 yonga seti destekli V21e 5G‘nin varlığı hakkında bazı spekülasyonlar var.

İŞTE VIVO V21e 5G'NİN ÖZELLİKLERİ

Vivo V21e 5G'in teknik özelliklerine gelince, haberi sızdıran kaynak Ishan Agarwal, Vivo V21e 5G’nin FHD+ çözünürlük sunan 6.44 inç AMOLED panele sahip olduğunu ortaya koydu. Dimensity 700 5G yongası, telefona 8 GB RAM ile güç sağlıyor.

Cihaz 128 GB dahili depolamaya sahip olabilir ve ek depolama için özel bir microSD kart yuvası ile gelebilir. Cihaz, 44W hızlı şarjı destekleyen 4.000mAh pil ile desteklenebilir. V21e 5G, 32 megapiksellik bir ön kamera sergileyebilir. Arka kamera 64 megapiksel birincil kamera ve 8 megapiksel ultra geniş lens ile donatılabilir.

Buna karşılık, V21e 4G 6.44 inç AMOLED FHD+ ekrana, Snapdragon 720G, 8 GB RAM, 128 GB depolama ve 33W hızlı şarjlı 4.000 mAh pile sahip. Telefon 44 megapiksel ön kamera ve 64 megapiksel ana kamera + 8 megapiksel ultra geniş kamera + 2 megapiksel makro kameradan oluşan üçlü bir kamera sistemi ile geliyor. Cihaz Hindistan’a 29.990 Rs ( Yaklaşık 410 dolar) fiyatla giriş yaptı. 5G varyantı söz konusu olduğunda, fiyatlandırması hakkında henüz bir bilgi yok.

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