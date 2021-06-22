Vivo V21e 5G sızdırıldı

Nisan ayında piyasaya sürülen Vivo V21 5G’den sonra, Hindistan’a inen ikinci V21 serisi telefon olacak. V21e 5G’nin daha güçlü V21 5G’den daha düşük fiyatlı olacağını söylemeye gerek bile yok.

VIVO V21e 5G'NİN ÖZELLİKLERİ

Vivo V21e 5G için hazırlanan sayfa, telefonun ince ve trende uygun bir tasarıma sahip olacağını ortaya koydu. Cihaz selfie çekmek için 32 megapiksel ön kamera ile donatılacak. 5G özellikli telefon, 8 GB RAM, 3 GB genişletilmiş (sanal) RAM ve 44W hızlı şarj gibi diğer özelliklerle birlikte gelecek. Telefonun önden görünümü, su damlası çentikli bir ekrana ve göze çarpan bir çeneye sahip olduğunu ortaya koyuyor. Raporlar, Vivo V21 5G’nin FHD+ çözünürlük sunan 6.44 inç AMOLED panele sahip olduğunu gösteriyor.

Vivo V21e 5G'nin teknik özellikleri arasında 32 megapiksel ön kamera var ve arka kamera kurulumunda 8 megapiksel ultra geniş kamera ile birlikte 64 megapiksel birincil lens var. Dimensity 700 yongası, cihaza güç sağlıyor. Cihaz 128 GB dahili depolama alanına ve microSD kart yuvasına sahip. Telefon, FunTouch OS 11.1 arayüzü ve Android 11 işletim sistemi ile çalışıyor.

İŞTE VVIO V21e 5G'NİN FİYATI HAKKINDA SÖYLENENLER

V21e 5G, 44W hızlı şarjı destekleyen 4.000mAh pil ile destekleniyor. Güvenlik için ekran içi parmak izi okuyucusuna sahip. Cihaz 7.67mm ağırlığında ve 165 gram ağırlığında. Bir kaynağa göre göre, 8 GB RAM ve 128 GB depolama alanına sahip Vivo V21e 5G, Hindistan’da 24.990 Rs (yaklaşık 337 dolar) fiyat etiketi ile satışa sunulacak.

Şu anda Dimensity 800U destekli V21 5G, ülkede 29.990 Rs (yaklaşık 404 dolar) başlangıç fiyatıyla satışa sunuluyor. V21e 5G’nin 24 Haziran’da Hindistan’da piyasaya sürülmesi bekleniyor.

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