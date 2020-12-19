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Vivo ve ZEISS ortaklığını duyurdu

19.12.2020 10:19 | Son Güncelleme:
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Vivo ve ZEISS ortaklığını duyurdu

Vivo ve ZEISS, görüntüleme laboratuvarını kurmak için X60 lansmanından önce küresel uzun vadeli stratejik ortaklığı duyurdu.

Vivo, ZEISS optiklerini içerecek yeni X60 serisi için gün saymaya başladı. vivo ve optik devi bugün, mobil görüntüleme teknolojisi alanındaki yenilikleri ortaklaşa teşvik etmeyi ve geliştirmeyi amaçlayan stratejik uzun vadeli bir işbirliğini resmi olarak duyurdu.

Vivo ve optik devi, amiral gemisi akıllı telefonları için mobil görüntüleme teknolojisini yenilemek için Görüntüleme Laboratuvarı’nı kurduğunu açıkladı.

Ortak Ar-Ge programına ek olarak, şirketler ortak tasarlanmış görüntüleme sistemini tanıtmak ve kullanıcılara vivo’nun amiral gemisi akıllı telefonlarıyla yaratıcılıklarının tadını çıkarmaları için ilham vermek için “vivo ZEISS Master Photography” kampanyasını başlatacak.

Vivo X60 serisinin kamera lensleri, optik özellikli vivo ve optik devi tarafından ortaklaşa geliştirildi. Ayrıca Vivo X60 ailesinde, Exynos 1080 5nm yonga seti ve 8 GB RAM bulunacak.

Vivo X60, gelişmiş sabitleme, ultra geniş, Telefoto ve ToF kameralar için yeni bir mikro kafalı kamera ile birlikte gelecek. Bu modelde Vario-Tessar 1.48-3.4 / 16-125 ASPH lensi kullanılacak.

Ortaklık hakkında yorum yapan vivo kıdemli başkan yardımcısı ve CMO’su Spark Ni şunları söyledi: “Ortaklık sayesinde, görüntüleme teknolojisinden çok daha fazla tüketici yararlanacak. Optik uzmanlığın ve yeni dijital teknolojilerin sinerjisine ve tamamlayıcılığına dayanan vivo.ve Zeiss stratejik işbirliğini.mobil görüntüleme için yeni fırsatlar yaratmak, daha fazla yaratıcılık sağlamak.ve uzun vadeli ve sağlıklı gelişimini desteklemek için bir başlangıç ​​noktası yapmayı amaçlamaktadır.”

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