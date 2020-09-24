Vivo Watch akıllı saat kandaki oksijeni ölçebilecek

Vivo, 42 mm ve 46 mm seçenekleri ile gelen ve sırasıyla 1,19 inç / 1,39 inç AMOLED ekrana sahip olan Vivo Watch modelini tanıttı. Her Zaman Açık ekran desteğini destekleyen Vivo Watch serisi Apple Watch Series 6 ile gelen kandaki oksijeni ölçme özelliği ile geliyor.
42 mm’lik versiyonda geleneksel kurma koluna benzer düğmeler yer alıyor. 46 mm modelde ise normal düğmeler bulunuyor. Her iki modelde de paslanmaz çelik kasaya yer veriliyor ve hassas seramik çerçeve doku güçlendiriliyor.
Vivo’nun akıllı saati, kalp atış hızı sensörüne ek olarak kandaki oksijen miktarını ölçme, uyku ve stresi kaydetme ve kalori tüketimini kontrol etmek için dinamik kalori izleme özelliğine sahip.
Akıllı saat, 50 metre su derinliğinde 10 dakikaya kadar dayanabilen 5ATM su direnci, 11 spor modu ve bağımsız müzik çalmak için 2 GB dahili depolama alanı gibi diğer özellikler ile de geliyor.
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