Vivo Watch akıllı saat kandaki oksijeni ölçebilecek

Vivo, 42 mm ve 46 mm seçenekleri ile gelen ve sırasıyla 1,19 inç / 1,39 inç AMOLED ekrana sahip olan Vivo Watch modelini tanıttı. Her Zaman Açık ekran desteğini destekleyen Vivo Watch serisi Apple Watch Series 6 ile gelen kandaki oksijeni ölçme özelliği ile geliyor.

42 mm’lik versiyonda geleneksel kurma koluna benzer düğmeler yer alıyor. 46 mm modelde ise normal düğmeler bulunuyor. Her iki modelde de paslanmaz çelik kasaya yer veriliyor ve hassas seramik çerçeve doku güçlendiriliyor.

Vivo’nun akıllı saati, kalp atış hızı sensörüne ek olarak kandaki oksijen miktarını ölçme, uyku ve stresi kaydetme ve kalori tüketimini kontrol etmek için dinamik kalori izleme özelliğine sahip.

Akıllı saat, 50 metre su derinliğinde 10 dakikaya kadar dayanabilen 5ATM su direnci, 11 spor modu ve bağımsız müzik çalmak için 2 GB dahili depolama alanı gibi diğer özellikler ile de geliyor.

VİVO WATCH ÖZELLİKLERİ

1,1 inç (390 × 390 piksel) (42 mm) AMOLED ekran

1,39 inç (454 × 454 piksel) (46 mm) AMOLED ekran

ST ana işlemci ve Apollo düşük güçlü işlemci

2 GB dahili depolama

Optik kalp atış hızı ve kan oksijen sensörü, ivmeölçer sensörü, jiroskop, hava basıncı ve irtifa sensörü, jeomanyetik sensör, ortam ışığı sensörü

Açık havada koşu, kapalı alanda koşu, açık havada yürüyüş, havuzda yüzme, açık havada bisiklet, kapalı bisiklet, dağ tırmanışı, patika koşusu, eliptik makine, HIIT, ücretsiz antrenman dahil 11 spor modu

Suya dayanıklı (5ATM)

Boyutlar 42mm: 42x42x9.7mm; Ağırlık: 35,6 g (kayışsız) 46 mm: 46x46x10,6 mm;

Ağırlık: 46,8 g (kayışsız)

Bluetooth 5.0 LE, GPS + GLONASS + GALILEO + Beidou, ödemeler için NFC

9 günlük kullanımla 42 mm için 226 mAh (tipik) / 218 mAh (minimum) / 18 günlük kullanımla 46 mm için 478 mAh (tipik) / 458 mAh (minimum)

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