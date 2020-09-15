Vivo Watch çok yakında geliyor!

Türkiye pazarına resmi olarak giriş yapan Vivo, uygun fiyatlı telefonları ile büyük ses getirmişti. Çinli teknoloji devi şimdi de akıllı saati Vivo Watch için kolları sıvadığını açıkladı. Vivo bugün, 22 Eylül 2020 tarihinde şirketin Çin’deki ilk akıllı saati olan Vivo Watch’u tanıtacağını resmi olarak açıkladı.

VİVO WATCH ÖZELLİKLERİ İLE NELER SUNACAK?

Yayınlanan teaser görüntüleri, akıllı saatin en az iki fiziksel düğmeli yuvarlak bir kadrana sahip olacağını gösteriyor. Ayrıca bu modelde ses oynatma özelliği de yer alacak. Peki, akıllı saatin diğer özellikleri nasıl olacak?

Vivo’nun yeni akıllı saatinin 42 mm ve 46 mm modelleri yer alacak. AMOLED ekran ile gelecek olan bu akıllı saatte; yüzme, sürekli kalp atış hızı izleme, kan oksijen algılama, mikrofonlu Jovi ses asistanı, mobil ödemeler için NFC, dahili depolama birimi ve 5ATM (50 metre) su direnci desteği yer alacak.

Vivo Watch’ta bağımsız müzik çalma ve 18 güne kadar pil ömrü özellikleri de bulunacak. Vivo Watch’un Android Wear OS işletim sistemi ile değil, Vivo’nun kendi geliştirmiş olduğu işletim sistemi ile gelmesi bekleniyor.

Hem Android hem de iOS ile uyumlu olmasına kesin gözüyle bakılan akıllı saatin fiyat konusunda rakipleri gibi oldukça uygun bir politika izlemesi bekleniyor.

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