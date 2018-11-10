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Vivo X21s sessiz sedasız satışa sunuldu

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 10.11.2018 10:11 | Son Güncelleme

Akıllı telefon pazarının önemli isimlerinden biri olan Vivo, orta segmente hitap eden yeni modelini sessiz sedasız satışa sundu. İşte Vivo X21s hakkındaki tüm detaylar.

Vivo X21s sessiz sedasız satışa sunuldu

Hali hazırda akıllı telefon sektörünün en çok telefon satan 5 üreticisinden biri olan Vivo, model yelpazesini genişletmeye devam ediyor. Yalnız, Vivo sektördeki rakiplerine oranla hayli değişik bir model yelpazesine sahip. Zira Çinli üreticinin model yelpazesi genel olarak  farklı isimlerle satışa sunulmuş olan aynı modellerden oluşuyor.

Aslına bakılırsa bu durum tüm Çinli üreticilerde mevcut. Örneğin Xiaomi’nin global pazardaki popüler modeli Mi A2, iç pazarda 6X ismiyle satılmakta. Fakat Vivo bu durumu biraz abarttı diyebiliriz. Keza Çinli üretici neredeyse aynı modele her ülkede farklı bir isim verecek duruma geldi.

Geçtiğimiz gün iç pazarda sessiz sedasız satışa sunulan Vivo X21s, aslında V11 modelinin birebir aynısı. Ayrıca bu model Hindistan’da da V11 Pro ismiyle satışa sunulmuştu.

Vivo X21s gücünü Qualcomm tarafından üretilmiş olan Snapdragon 660 yonga setinden alıyor. Sistemini 6GB RAM ile destekleyen model 128GB dahili depolama alanına sahip.

Ekran altı parmak izi okuyucusu özelliğiyle gelen Vivo X21s, 6.41 inçlik AMOLED ekranıyla beklentileri karşılamayı başarıyor.

FunTouchs OS 4.5 destekli Android 8.1 Oreo ile kutudan çıkan telefon, 3400 mAh kapasitesine sahip ortalamanın üzerinde bir bataryadan beslenecek. Hızlı şarj desteğine de sahip olan telefonun Çin’deki satış fiyatı ise 360 dolar.

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Anahtar Kelimeler:
akıllı telefon Vivo

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