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Vivo X23 hakkında yeni bilgiler geldi!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 16.08.2018 15:25 | Son Güncelleme

Hakkında herhangi bir bilgiye ulaşamadığımız X23, sonunda kendisini ele verdi. İşte ilk detaylar!

Vivo X23 hakkında yeni bilgiler geldi!

NEX serisi ile dikkatleri üzerine çeken Vivo, X23 isimli yeni bir akıllı telefon modeli üzerinde de çalışıyor. Hakkında herhangi bir bilgiye ulaşamadığımız X23, sonunda kendisini ele verdi.

Vivo X23, mobil dünyası için önemli bir konumda. Çünkü telefon 10 GB RAM’e sahip ilk akıllı telefon olma özelliğine sahip. En azından sızan bilgiler doğrultusunda öyle.

Güncel amiral gemileri en fazla 8 GB RAM ile karşımıza çıkarken, X23 bunu bir sonraki seviyeye taşıyacak gibi duruyor. Gelen bilgiler doğrultusunda telefon, Oppo R17 ve F9 gibi yuvarlatılmış bir çentik ile gelecek. Sadece ön kamerayı saran bu çentik, ufak olduğu için fazla yer kaplamıyor.

Vivo X23 hakkında yeni bilgiler geldi!

Oldukça ince çerçeveler üzerine kurulduğu görülen telefon, söylendiği kadarıyla gücünü yeni tanıtılan Snapdragon 670 işlemciden alıyor. Resmi olarak 20 Ağustos tarihinde tanıtılacak olan model, ekrana entegre edilmiş bir parmak izi sensörüne de sahip olacak.

Çift arka kamerasıyla 3x yakınlaştırma yapabilecek olan Vivo X23, şimdiden dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. 6,4 inç boyutunda dev bir ekrana sahip olan X23, ses konusunda da iddialı olacak gibi. Modele özel olacak olan bir DAC biriminin de yer aldığı gelen bilgiler arasında.

O zaman gözlerimizi 20 Ağustos'a çeviriyoruz. Bakalım Vivo bizleri şaşırtmayı başarabilecek mi?

Kaynak: Teknolojioku

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Anahtar Kelimeler:
Vivo X23 teknoloji

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