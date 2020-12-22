Vivo X60 Geekbench performans testinde ortaya çıktı

Geçtiğimiz ay ortaya çıkan Vivo V2047A model numaralı akıllı telefon tek çekirdekli bölümden 888 puan ve çok çekirdekli bölümden 3244 puan almayı başarmıştı. Ancak bugün gelen yeni skorlar ile bu puanlar tek çekirdeklide 915 puan ve çok çekirdeklide ise 3408 puana yükseldi.

Puanlardaki artışı merak ediyorsanız, bunun nedeni yüksek baz frekansıdır. İlk GeekBench raporlaması 633mHz temel frekansta, en sonuncusu ise 2.00 GHz’de yapılmıştır. Bunun dışında her şey benzer. Rapor, telefonun 12GB RAM ve Android 11 işletim sistemini ile geleceğini de gösteriyor.

EXYNOS 1080 - A13 BİONİC REKABETİ

Karşılaştırma için, geçen yılın amiral gemisi iPhone 11 Pro tek çekirdekte kabaca 1326 ve çok çekirdekte 3318 puan aldı. Dolayısıyla, Exynos 1080, geçen yılın amiral gemisi A13 Bionic yonga setiyle karşılaştırıldığında tek çekirdek bölümünde resmen çuvallıyor diyebiliriz. Ancak çok çekirdekli performans söz konusu olduğunda Exynos 1080 geride kalmıyor.

VİVO X60 TANITIM TARİHİ NE ZAMAN?

Vivo X60’ın en son Geekbench listesinin yanı sıra lansmanla ilgili haberlerimiz de var. IceUniverse, GeekBench listelerinin yanı sıra Twitter’da bir gönderi paylaştı. Aktarılan bilgilere göre akıllı telefon 29 Aralık’ta piyasaya sürülecek.

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