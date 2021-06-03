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Vivo X70 Avrupa ülkelerinde satışa çıkacak mı?

03.06.2021 09:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Vivo X60 serisi, Aralık ayı sonlarında Çin’de piyasaya sürülmesinden bu yana çok övgü aldı. Telefonlar, Avrupa’nın geçen ay X60 Pro 5G’yi alması ve Çin’in X60’ın kavisli ekranlı bir varyantını almasıyla dünya çapında yol aldı . Şimdi, Vivo X70 olarak piyasaya sürüleceği bildirilen yeni nesil serinin özel ayrıntıları geldi.

Vivo X70 Avrupa ülkelerinde satışa çıkacak mı?

Yogesh haber kaynağına göre Vivo X70 serisi ilk olarak Hindistan’da Eylül ayında piyasaya sürülecek. Bilindiği üzere özellikle orta veya alt segmentteki hemen hemen her telefon ilk olarak Hindistan’da satışa çıkarılıyor. Nüfusun 1,5 milyara yakın olması ve ucuz bir pazar olması nedeniyle firmalar burada bir nevi ilk olarak cihazlarını test ediyorlar.

Lansman, Vivo’nun sponsor olduğu Hindistan Premier Ligi ile ortaklaşa yapılacak. Turnuvanın Eylül ve Ekim ayları arasında BAE’de devam edeceği bildirildi , bu nedenle bilgi kontrol edildi. Ancak, lansmanın kesin tarihi şu anda bilinmiyor.

Kaynak, cihazın özellikleriyle ilgili olarak, X60 serisinin özelliklerine çok benzediklerini söylüyor, bu nedenle önemli değişikliklerin beklenmemesi gerektiğini söylüyor. X60 ve X60 Pro , Çin’de Samsung’un Exynos 1080 işlemcisiyle piyasaya çıkarken, X60 Pro+ bir Snapdragon 888 yonga setine sahip. Bununla birlikte, X60 ve X60 Pro Çin’den çıktığında Vivo, Exynos yonga setini Snapdragon 870 ile değiştiriyor.

Vivo X70’in Hindistan pazarı için Qualcomm’un yonga setine bağlı kalması bekleniyor ancak Çin varyantları için durumun böyle olup olmayacağı henüz belli değil. Avrupa pazarı için kesin bir bilgi olmasa da bazı ülkelerde satışa çıkarılacağı ve başarısına göre de alternatif ülkelerde de satışa çıkacağı iddia ediliyor.

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Anahtar Kelimeler:
akıllı telefon
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