Vivo Y20s görücüye çıktı

Cihaz Filipinler’de Helio G80 yonga setine sahip vivo Y20’lerin bir versiyonu olarak satışa sunuldu. Diğer pazarlarda da vivo Y20G olarak satılacak. Vivo Y20s, Y20 serisinin geri kalanıyla aynı olacak şekilde 6.51 inçlik LCD panele sahip ve önde su damlası çentiği mevcut. Arka tarafta 13 MP ana kameranın yanı sıra 2 MP derinlik ve 2 MP makro modülleri karşımıza çıkıyor. Telefon, Asya-Pasifik ülkesinde iki renkte satılıyor. Obsidian Black ve Purist Blue. Cihazda 6GB RAM ve 128GB depolama alanından oluşan tek bir bellek seçeneği var.

İŞTE VIVO Y20S'İN FİYATI

Hafızası microSD kart ile daha da genişletilebiliyor. Telefonun fiyatı yaklaşık 205 dolar / 190 euro. Cihaz 5,000mAh büyüklüğünde bataryası sayesinde uzun süre idare edecek bir performans sağlayabilir. Bu bataryayı dolduran adaptör ise tam 18W gücünde. Cihaz kutudan Android 11 tabanlı FuntouchOS 11 arayüzü ile çıkıyor.

Diğer özelliklerini 3.5 mm kulaklık girişi ve yan tarafa yerleştirilmiş parmak izi tarayıcısı olarak sıralayabiliriz. Halihazırda vivo Filipinler’de mevcut. Ancak akıllı telefonun uluslararası pazara ne zaman geleceği hakkında henüz net bir bilgi yok. Cihaz için ön siparişler ise 10 Nisan’da başlayacak.

Volkswagen Polo Nisan ayı fiyatları belli oldu

