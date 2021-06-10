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Vivo Y53s 5G piyasaya çıktı

10.06.2021 11:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Vivo Y53, aslında Mart 2017’de piyasaya sürüldü ve şirket şimdi, Çin pazarında vivo Y53s 5G cihazını kullanıcılara sundu. Buradaki dört yıl önceki modele atıfta bulunan adlandırma seçimi biraz şaşırtıcı.

Vivo Y53s 5G piyasaya çıktı

Cihaz büyük olasılıkla, aslında geçen yıl çıkan Y52s'in doğrudan halefi. Ancak Vivo Y53s 5G, 6.58 inç 90 Hz FHD+ IPS LCD dokunmatik ekrana, Snapdragon 480 5G yonga setine, 8 GB RAM ve 256 GB’a kadar dahili depolamaya ve çift arka kameraya sahip yeni bir akıllı telefon. 64 MP ana kamera ve 4 cm'de odaklanmayı destekleyen bir makro lens ile kuruluma sahip. Ön tarafta 8 MP’lik bir selfie kamerası var.

5.000 MAH PİLİ VAR

Cihaz 163,95 x 75,3 x 8,5 mm ölçülerinde ve 189 g ağırlığında. Parmak izi sensörü yana monte edilmiş ve güç düğmesine gömülü. Batarya kısmında ise 18W şarjlı 5.000 mAh pil karşımıza çıkıyor. Y53s 5G, Android 11 tabanlı OriginOS 1.0’ı çalıştırıyor. Bağlantı seçenekleri arasında 5G, Wi-Fi, Bluetooth, GPS, 3,5 mm kulaklık girişi ve USB Type-C bağlantı noktası bulunuyor. Telefondaki sensörler arasında ivmeölçer, ortam ışığı sensörü ve yakınlık sensörü bulunuyor.

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İŞTE FİYATI

Telefon, 8 GB RAM ve 128 GB depolama alanıyla 1,799 yuandan (yaklaşık 281 dolar veya 230 euro) fiyatlandırılıyor. İki kat daha fazla dahili alana ihtiyacınız varsa 1,999 yuan (yaklaşık 312 dolar veya 256 euro) ödemeniz gerek. Telefon Çin’de ön siparişe açıldı ve 11 Haziran’da satışa sunulacak. Cihaz, geçen seneki modelin halefi olarak başarı sağlayacak mı göreceğiz.

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