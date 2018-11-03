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vivo Y93, Çin’de satışa sunuldu

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 03.11.2018 10:26 | Son Güncelleme

vivo yeni orta segment akıllı telefonu vivo Y93’ü resmen tanıttı. Çin’de satışa sunulan telefonun teknik özellikleri, renk seçenekleri ve fiyatı belli oldu.

vivo Y93, Çin’de satışa sunuldu

Çin’in önde gelen telefon üreticilerinden vivo orta segment telefonlarına bir yenisini daha ekledi. Şirket yeni akıllı telefonu Y93’ü bugün resmen tanıttı. 12 nm FinFET işlemci kullanan Snapdragon 439’lu ilk telefon olan Y93’ün özellikleri hakkında merak edilen tüm detaylar netlik kazandı.

vivo’nun yeni orta segment telefonu 19:9 oranında 6.2 inç LCD ekrana sahip. 4 GB RAM ve 64 GB depolama alanına sahip telefonda microSD hafıza kartı desteği olup olmayacağı şimdilik belirsizliğini koruyor. Telefonun batarya kapasitesi ise 4030 mAh.

13 + 2 megapiksel çift arka kameraya sahip telefonun selfie kamerası 8 megapiksel. Selfie kamerasındaki yüz tanıma özelliği telefonun kilidini açmak için kullanılıyor. Telefonda parmak izi okuyucu ise bulunmuyor.

Vivo yeni telefonunu Android 8.1 Oreo işletim sistemiyle satışa sunacak. vivo’nun diğer akıllı telefonlarında olduğu gibi Y93’te de Jovi sesli asistan özelliği bulunuyor.

Çin’de satışa sunulan vivo Y93, iki renk seçeneğiyle geliyor: Yıldızlı siyah ve gün batımı kırmızısı. Telefonun fiyatı ise 215 dolar olarak açıklandı.

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Anahtar Kelimeler:
Vivo vivo Y93 çin TELEFON

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