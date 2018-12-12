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Vivo Y93s resmi olarak tanıtıldı!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 12.12.2018 09:58 | Son Güncelleme

Çin'in yükselen yıldızı Vivo, Y serisinin en yeni üyesi Y93s'i resmi olarak tüketicilerin beğenisine sundu. İşte fiyatı ve özellikleri!

Vivo Y93s resmi olarak tanıtıldı!

Çin'in yükselen yıldızı Vivo, Y serisinin en yeni üyesi Y93s'i resmi olarak tüketicilerin beğenisine sundu. Su damlası çentik anlayışını benimseyen Vivo, Honer markasından da alışık olduğumuz renk geçişli bir kasa tasarımı ile karşımıza çıkıyor.

MediaTek Helio P22 işlemcisinden gücünü alan Y93s, 128 GB’a kadar depolama alanı imkanını da tüketicilerin beğenisine sunuyor. Toplamda 3 kamera kurulumu ile karşımıza çıkan cihaz, arkasında çift, önünde ise tekil kamera bulunduruyor.

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Android 8.1 Oreo işletim sistemi ile kutusundan çıkan cihazın genel özelliklerini toparlayacak olursak;

Vivo Y93s resmi olarak tanıtıldı!

6.2 inç HD+ IPS LCD ekran
MediaTek Helio P22 işlemci
4GB RAM, 128GB depolama
13MP+2MP çift arka kamera
8MP ön kamera
Android 8.1 Oreo işletim sistemi
4,030mAh batarya

Toplamda 4 farklı renk seçeneği ile satışa sunulacak olan cihazın fiyatı ise 240 dolar olarak belirlenmiş durumda. Henüz cihazın Türkiye pazarına girip girmeyeceği ise belirsizliğini koruyan detaylar arasında. Peki ya siz cihazı nasıl buldunuz?

Kaynak: Teknolojioku

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Anahtar Kelimeler:
Vivo Y93s çin teknoloji

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