Vivo yakında yeni bir cep telefonu piyasaya sürecek

Zaten telefon, Endonezya’daki son sertifika da dahil olmak üzere çevrim içi olarak birçok resmi olmayan görünüşe imza attı. Vivo Malaysia, yaklaşan telefonun ilk tanıtımını yayınladı. Teaser, ön kısımda damla benzeri bir çentik ve üst panelde bir LED flaş kurulumunu ortaya çıkarıyor. Flaş muhtemelen vivo’nun “Gündem Özçekimi” özelliğinin bir parçası olacak.

V21’in görünüşünü sergileyen birkaç fotoğraf yayınlandı. Ayrıca, telefonun bazı özelliklerinin resmi bir onayı da ortaya çıktı. V21 serisi inceliğe odaklanıyor ve görünüşe göre Vivo’nun şimdiye kadar yapılmış en ince 5G özellikli cihazları bu seride olacak. Biri mavi gradyan olmak üzere iki renk sunulacak.

VIVO V21 ÖZELLİKLERİ

Ön tarafta, 44 MP çözünürlüğe ve OIS’ye sahip olacak olan selfie kamerasını barındıran bir su damlası çentiği var. Arkada, iki ek kamera tarafından çevrelenmiş OIS’li 64 MP ana sensör var. Resmi açıklamaya göre, telefonun 8 GB RAM’i var ancak telefon “uygulamalarınızı gecikmeden daha yüksek hızlarda çalıştırmak” için “3 GB genişletilmiş RAM” kullanabilir. Bunun, dahili depolamadan RAM olarak 3 GB kullanacağı anlamına geldiğini varsayıyoruz. Ancak bunun kullanışlılığı, fiziksel RAM ve UFS depolama arasındaki hız deltasına büyük ölçüde bağlı olacak. Vivo tarafında henüz resmi olarak özellikler açıklanmadı. Ancak bunun için çok beklememiz gerekmeyecek.

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