Vivo yeni amiral gemisini gün yüzüne çıkardı

Telefonda minimum 8GB RAM bulunuyor. Telefonun dahili depolama alanı ise 256GB. Dileyen müşteriler için 12GB RAM ve 512GB dahili depolama alanına sahip ikinci bir versiyon da bulunuyor. Cihazın tek eksiği ise microSD kart desteğinin bulunmaması.

Cihazın arka tarafında 50 MP, f/1.6, (wide), 1/1.31″, 1.2µm, PDAF, Laser AF, OIS, 8 MP, f/3.4, 125mm (periscope telephoto), 1.0µm, PDAF, OIS, 5x optical zoom, 12 MP, f/1.6, 50mm (telephoto), 1/2.93″, 1.22µm, PDAF, OIS, 2x optical zoom, 48 MP, f/2.2, 14mm, 114˚ (ultrawide), 1/2.0″, 0.8µm, gimbal stabilization özelliklerinde 4’lü ana kamera modülü yer alıyor. Bu kameranın Zeiss ortaklığında geliştirildiğini belirtelim. Bu kamera modülü ile 8K çözünürlükte 30fps video çekmek mümkün.

Ön yüzde ise 32MP’lik selfie kamerası yer alıyor. 4500 mAh’lık batarya ve 55W hızlı şarj desteği sunulan telefonun 720 euro’luk bir fiyatı var. Telefonun Türkiye’de satışa sunulup sunulmayacağını henüz netlik kazanmış değil.

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