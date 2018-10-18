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Vivo Z3 sonunda resmiyet kazandı

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 18.10.2018 08:32 | Son Güncelleme

Bir süredir teknoloji gündemini meşgul eden modellerden biri olan Vivo Z3 sonunda resmiyet kazandı. İşte Vivo’nun orta segmentteki uygun fiyatlı yeni modeli hakkındaki bilgiler.

Vivo Z3 sonunda resmiyet kazandı

Akıllı telefon pazarının önemli isimlerinden biri olan Vivo, bir süredir orta segmente hitap eden uygun fiyatlı Z3 modeli üzerinde çalışıyordu. Çinli üretici sonunda merakla beklenen yeni modelini tanıttı.

Vivo Z3 iki farklı modelde kullanıcıların karşısına çıkacak. Her iki modelde de kamera, batarya ve tasarım gibi kriterler aynı olsa da yonga seti, RAM ve dahili depolama tarafında önemli farklılıklar mevcut.

V1813BA model numarasına sahip olan Vivo V3, Qualcomm tarafından geliştirilen Snapdragon 670 yonga setinden güç alacak. Sistemini 4GB RAM ile destekleyecek olan telefonun dahili depolama alanı ise 64GB.

Diğer Z3 modeli ise V1813DA model numarasıyla satışa sunulacak. Bu model ise Qualcomm’un orta segment modeller için geliştirdiği yeni yonga seti Snapdragon 710’dan güç alacak. Sistemini 6GB RAM ile destekleyecek olan cihazın dahili depolaması ise min. 64GB olacak. Vivo bu model için 128GB’lık ikinci bir opsiyonu da kullanıcılara sunacak.

Her iki model de 16MP + 2MP’lik ana kamera kurulumuna, 12MP’lik selfie kamerası eşlik edecek.

1080p çözünürlüğünde 6.3 inçlik IPS LCD ekranla gelecek olan Vivo Z3, 3315 mAh’lık ortalama bir bataryadan beslenecek.
Şimdilik Çin’e özel olarak satışa sunulacak olan telefonun başlangıç fiyatı ise 230 dolar olarak belirlenmiş durumda.

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Anahtar Kelimeler:
Vivo akıllı telefon

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