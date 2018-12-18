Viyadük ayağına çarpan TIR alev aldı, sürücüsü öldü

Adem GÜNGÖR/HOPA (Artvin), (DHA)- ARTVİN'in Hopa ilçesinde kontrolden çıkıp, yapımı süren viyadüğün ayağına çarparak alev alan TIR'ın sürücüsü Ahmet Taş (35), hayatını kaybetti.

Kaza, saat 21.00 sıralarında Hopa ilçesi Cankurtaran tüneli çıkışında meydana geldi. Ahmet Taş kontrolündeki Artvin'den Rize istikametine seyir halinde olan 27 ARR 34 plakalı TIR, kontrolden çıkarak karayolunda inşatı süren viyadüğün ayağına çarptı. Çarpmanın etkisiyle tomruk yüklü TIR alev aldı. Kaza sonrası alev alan TIR'a, bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri müdahale etti. Yangının söndürülmesiyle araçtan çıkarılan Taş’ın yapılan kontrolde, vücudunun büyük oranda yanıklar oluştuğu ve hayatını kaybettiği tespit edildi. Taş’ın cenazesi, Borçka Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, hayatını kaybeden sürücünün Ağrı'nın Doğubeyazıt ilçesi nüfusuna kayıtlı olduğu öğrenildi.

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