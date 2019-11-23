Viyadük inşaatında iskeleden düşen 3 işçi yaralandı (2)

\u0130\u015e\u00c7\u0130LERDEN 1'\u0130 \u00d6LD\u00dc\n\u0130zmit'te, otoyol viyad\u00fck in\u015faat\u0131nda iskeleden d\u00fc\u015ferek yaralanan i\u015f\u00e7iler aras\u0131nda bulunan Elyase \u00d6zt\u00fcrk (39) kald\u0131r\u0131ld\u0131\u011f\u0131 hastanede ya\u015fam\u0131n\u0131 yitirdi. 2 i\u015f\u00e7inin tedavisinin s\u00fcrd\u00fc\u011f\u00fc bildirildi.\nFOTO\u011eRAFLI326 g\u00fcn sonra ortaya \u00e7\u0131kt\u0131: 70 milyon bana \u00e7\u0131kt\u0131!Tunceli'de 'K\u0131ran-7 Munzur Vadisi' operasyonu ba\u015flat\u0131ld\u0131 (2)\u201c2. Rize Kitap Fuar\u0131" a\u00e7\u0131ld\u0131
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