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Viyadük inşaatında iskeleden düşen 3 işçi yaralandı (2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.11.2019 18:59 | Son Güncelleme

İŞÇİLERDEN 1'İ ÖLDÜ İzmit'te, otoyol viyadük inşaatında iskeleden düşerek yaralanan işçiler arasında bulunan Elyase Öztürk (39) kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Viyadük inşaatında iskeleden düşen 3 işçi yaralandı (2)

İŞÇİLERDEN 1'İ ÖLDÜ
İzmit'te, otoyol viyadük inşaatında iskeleden düşerek yaralanan işçiler arasında bulunan Elyase Öztürk (39) kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. 2 işçinin tedavisinin sürdüğü bildirildi.

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