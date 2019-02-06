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Viyadükte asılı kalan tır şoförü böyle kurtarıldı

YAŞAM HABERLERİ  | 06.02.2019 15:42 | Son Güncelleme

Osmaniye’nin Bahçe ilçesi yakınlarındaki Şekerdere Viyadüğü’nün üzerinde kaza yapan tırın çekici kısmı içerisinde mahsur kalan tır şoförü metrelerce yükseklikten düşmek üzereyken son anda AFAD ekiplerince kurtarıldı.Edinilen bilgiye göre Gaziantep’ten Adana istikametine doğru seyreden Ünal Kara idaresindeki 01 CMK 91 plakalı tır, Osmaniye’nin Bahçe ilçesi yakınlarında bulunan Şekerdere Viyadüğü üzerinde kaza yaptı.

Viyadükte asılı kalan tır şoförü böyle kurtarıldı

Osmaniye’nin Bahçe ilçesi yakınlarındaki Şekerdere Viyadüğü’nün üzerinde kaza yapan tırın çekici kısmı içerisinde mahsur kalan tır şoförü metrelerce yükseklikten düşmek üzereyken son anda AFAD ekiplerince kurtarıldı.
Edinilen bilgiye göre Gaziantep’ten Adana istikametine doğru seyreden Ünal Kara idaresindeki 01 CMK 91 plakalı tır, Osmaniye’nin Bahçe ilçesi yakınlarında bulunan Şekerdere Viyadüğü üzerinde kaza yaptı. Kaza sonrası tırın dorse kısmı yol üzerinde kalırken çekici kısmı ise yoldan çıkarak viyadükten aşağı uçtu. Metrelerce yükseklikteki tırın çekici kısmında şoför Ünal Kara mahsur kaldı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine ambulans ve AFAD ekipleri sevk edildi. AFAD ekipleri viyadük üzerine kurdukları düzenekle ip yardımıyla vüyadükten aşağı salınan tırın çekici kısmına ulaştı. Yaralı şoför tırın içerisinden alınarak yukarı doğru çekilip kurtarıldı. Olay yerinde bekleyen ambulansla Osmaniye’deki bir hastaneye kaldırılan tır şoförü, tedavi altına alındı.

Viyadükte asılı kalan tır şoförü böyle kurtarıldı

Viyadükte asılı kalan tır şoförü böyle kurtarıldı

Viyadükte asılı kalan tır şoförü böyle kurtarıldı

Viyadükte asılı kalan tır şoförü böyle kurtarıldı

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