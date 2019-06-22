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Viyadükteki bariyerlere çarpan TIR'daki domatesler kafenin üzerine döküldü

YAŞAM HABERLERİ  | 22.06.2019 10:16 | Son Güncelleme

ADANA'da, sürücüsünün kontrolden çıkarak viyadük bariyerlerine çarparak devrilen TIR'daki tonlarca domates, kafenin üzerine döküldü.

Gökhan KESKİNCİ/ADANA, (DHA)- ADANA'da, sürücüsünün kontrolden çıkarak viyadük bariyerlerine çarparak devrilen TIR'daki tonlarca domates, kafenin üzerine döküldü. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, kafe ve TIR'da hasar oluştu.

Kaza, saat 23.00 sıralarında Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu Seyhan Viyadüğü üzerinde meydana geldi. Fehmi Deniz yönetimindeki 63 FM 255 plakalı domates yüklü TIR, iddiaya göre plakası öğrenilemeyen bir otomobilin aniden önüne geçmesi sonucu sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesiyle bariyerlere çarparak devrildi. TIR'da yüklü tonlarca domates ise viyadüğün altındaki kafenin üzerine döküldü. Kafede yaklaşık 50 kişinin bulunduğu sırada meydana gelen kazada, dökülen domatesler nedeniyle ölen ya da yaralanan olmazken, iş yerinde ise büyük hasar oluştu. Kazayı yara almadan atlatan sürücü Fehmi Deniz, iddiaya göre aniden önüne geçen otomobil yüzünden direksiyonu sola çevirdiğini, bu nedenle de bariyerlere çarptığını söyledi.

Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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