Viyadükten düşen TIR'dan atlayan sürücü yaralandı

Mustafa KIRLAK/ORDU, (DHA)- ORDU'nun Perşembe ilçesinde lastiği patlayan TIR kontrolden çıkarak, viyadükte korkulukları parçalayıp, metrelerce yükseklikten düştü. Kaza anında TIR'dan son anda atlayan Türkmenistan uyruklu sürücü Cuma O. yaralandı.

Kaza saat 16.00 sıralarında Perşembe ilçesi Asarkaya Tüneli çıkışında meydana geldi. Türkmenistan uyruklu Cuma O. idaresindeki AH 5348 TR plakalı TIR, seyir halindeyken lastiği patlayarak kontrolden çıktı. Sürücünün atlaladığı TIR, viyadükteki korkulukları parçalayıp metrelerce yükseklikten düştü. Diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve kurtarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan sürücü Cuma O, Ordu Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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