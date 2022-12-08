HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Viyadükten son atlayış! Köyler de, mahalleler de bir bir sular altında kalıyor

Viyadükten son atlayış! Köyler de, mahalleler de bir bir sular altında kalıyor

08.12.2022 09:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Artvin Yusufeli Barajı nedeniyle sular altınca kalacak olan Tekkale köyündeki viyadükten atlayan paraşüt sporcusu son atlayışını yaptı. Viyadüğün korkuluk demirleri üzerinden kendini azgın akan Çoruh nehrinin üzerine bırakan sporcu 7 saniye içerisinde çeltik tarlasına başarılı iniş gerçekleştirdi. Yürekleri ağza getiren bu atlayış cep telefonu ile kaydedildi.

Viyadükten son atlayış! Köyler de, mahalleler de bir bir sular altında kalıyor

Artvin'in Yusufeli ilçesinde Çoruh nehri üzerinde yapımı tamamlandığında kemer baraj sınıfında 275 metreyle Türkiye'nin birinci, dünyanın beşinci en yüksek barajı olan Yusufeli Barajı su tutmaya başladı. Baraj kapakları kapanmasıyla, gövde de biriken su seviyesi yükselirken, Karayolları başta olmak üzere, baraja yakın köy ve mahalleler bir bir sular altında kalıyor.

Screenshot_5

TÜRKİYE'NİN EN YÜKSEK AYAKLI İKİNCİ VİYADÜĞÜ

Sular altında kalacak olan bölgeler için yapılan yeni yol ağlarında yer alan, 150 metre yüksekliğiyle Türkiye'nin en yüksek ayaklı ikinci viyadüğü olan Tekkale Viyadüğünden ismini vermek istemeyen Türk Hava Kurumu Paraşüt sporcusu serbest atlayış gerçekleştirdi.

Screenshot_6

Viyadüğün korkuluk demirleri üzerinden kendini azgın akan Çoruh nehrinin üzerine bırakan sporcu 7 saniye içerisinde çeltik tarlasına başarılı iniş gerçekleştirdi.
Yürekleri ağza getiren bu atlayış cep telefonu ile kaydedildi.

(İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ölmeden önce son istek! 'Tablodaki herkes gülsün' Ölmeden önce son istek! 'Tablodaki herkes gülsün'
Türkiye'ye gelirken acil iniş yaptı! Yolcular uçaktan kaçtıTürkiye'ye gelirken acil iniş yaptı! Yolcular uçaktan kaçtı
Annesi terk etti, dedesi dehşete düşürdü: Çöpe atınAnnesi terk etti, dedesi dehşete düşürdü: Çöpe atın
Anahtar Kelimeler:
Yusufeli Barajı

En Çok Okunan Haberler

Araç sahipleri bekliyordu! Akaryakıtta büyük indirim

Araç sahipleri bekliyordu! Akaryakıtta büyük indirim

'Bir öncekini bilmiştim' dedi! Asgari ücret tahminini söyledi

'Bir öncekini bilmiştim' dedi! Asgari ücret tahminini söyledi

6 yaşındaki çocuğun cinsel istismarı herkesi ayağa kaldırdı!

6 yaşındaki çocuğun cinsel istismarı herkesi ayağa kaldırdı!

Türkiye'nin dört bir tarafından akın ettiler! Stoklar tükendi: 20 bin TL için değer

Türkiye'nin dört bir tarafından akın ettiler! Stoklar tükendi: 20 bin TL için değer

İki Balkan ülkesi arasında gerilim had safhada!

İki Balkan ülkesi arasında gerilim had safhada!

İstanbul'da skandal olay! Hastaneye tedavi için gitti, doktor bağımlı yaptı

İstanbul'da skandal olay! Hastaneye tedavi için gitti, doktor bağımlı yaptı

İlginizi Çekebilir

Okuldan eve geç dönüyordu! Babası takip edince...

Okuldan eve geç dönüyordu! Babası takip edince...

Ayin yapıyorlardı! 14 kişi sele kapılıp hayatını kaybetti

Ayin yapıyorlardı! 14 kişi sele kapılıp hayatını kaybetti

Yılın en iyi bluetooth kulaklıklarını sizin için seçtik! Bu kulaklıklara bayılacaksınız

Yılın en iyi bluetooth kulaklıklarını sizin için seçtik! Bu kulaklıklara bayılacaksınız

TikTok yine çıldırdı! Ölümcül tehlike: Yapmak için sıraya giriyorlar

TikTok yine çıldırdı! Ölümcül tehlike: Yapmak için sıraya giriyorlar

Kadına tecavüz etmek için tüm binanın elektriklerini kesti!

Kadına tecavüz etmek için tüm binanın elektriklerini kesti!

Skechers, Under Armour, Adidas... Kaliteli markaların en çok satan spor ayakkabıları burada!

Skechers, Under Armour, Adidas... Kaliteli markaların en çok satan spor ayakkabıları burada!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.