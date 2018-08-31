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'Viyan' teslim oldu!

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.08.2018 14:27 | Son Güncelleme

'Viyan' kod adlı kadın terörist B.O., Şırnak'ta güvenlik güçlerine teslim oldu. 2011'de örgüte katıldığı öğrenilen teröristin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

'Viyan' teslim oldu!

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğünün aile destekli ikna çalışmaları sonucunda, kadın terörist, Silopi Habur Sınır Kapısı karakoluna teslim oldu.

2011'DE ÖRGÜTE KATILMIŞ

Terör örgütü PKK'nın Suriye'deki kolu YPG adına faaliyet gösteren kadın teröristin, "Viyan" kod adlı B.O. olduğu ve örgüte 2011 yılında katıldığı öğrenildi. (AA)


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Anahtar Kelimeler:
şırnak YPG kadın terörist

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